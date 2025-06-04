Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Украина получит от Нидерландов €400 млн на морскую безопасность

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Рубен Брекельманс /Getty Images

Рубен Брекельманс Фото Getty Images

Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи на €400 млн. Об этом объявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» 4 июня, пишет «Интерфакс-Украина».

Подробности

  • Новый пакет поддержки будет направлен на морскую безопасность: он включает более 100 судов, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, судов специального назначения, сказал Брекельманс.
  • В пакет входит более 50 морских дронов и будет включена система вооружения, сенсоры, запчасти, обучение.
  • «Это очень важно, потому что мы видим, что российские угрозы растут как в Черном море, так и на Херсонщине. Поэтому для Украины очень важно защититься. И, конечно, мы хотим поддержать Украину в свободе судоходства и поддержке торговых путей», – подчеркнул Брекельманс.

Контекст

Нидерланды являются одним из ключевых союзников Украины в противостоянии российской агрессии, оказывая значительную военную, финансовую и гуманитарную помощь. В 2025 году Нидерланды выделили Украине военную поддержку на общую сумму около €6 млрд, включающую широкий спектр вооружения, техники и обучения.

В конце марта Нидерланды объявили, что предоставят Украине €500 млн на масштабный проект по разработке беспилотников.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні