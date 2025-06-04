Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи на €400 млн. Об этом объявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» 4 июня, пишет «Интерфакс-Украина» .

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Новый пакет поддержки будет направлен на морскую безопасность: он включает более 100 судов, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, судов специального назначения, сказал Брекельманс.

В пакет входит более 50 морских дронов и будет включена система вооружения, сенсоры, запчасти, обучение.

«Это очень важно, потому что мы видим, что российские угрозы растут как в Черном море, так и на Херсонщине. Поэтому для Украины очень важно защититься. И, конечно, мы хотим поддержать Украину в свободе судоходства и поддержке торговых путей», – подчеркнул Брекельманс.

Контекст

Нидерланды являются одним из ключевых союзников Украины в противостоянии российской агрессии, оказывая значительную военную, финансовую и гуманитарную помощь. В 2025 году Нидерланды выделили Украине военную поддержку на общую сумму около €6 млрд, включающую широкий спектр вооружения, техники и обучения.

В конце марта Нидерланды объявили, что предоставят Украине €500 млн на масштабный проект по разработке беспилотников.