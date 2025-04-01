Украина получила от ЕС €3,5 млрд в рамках Ukraine Facility

В Украину поступило €3,5 млрд от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility, сообщает Министерство финансов 1 апреля. Транш состоит из льготного финансирования (€3,1 млрд) и грантовой поддержки (€400 млн).

Ключевые факты

По словам министра финансов Сергея Марченко, Украина успешно привлекла первый транш 2025 года в рамках Ukraine Facility благодаря выполнению условий Плана Украины и согласованному сотрудничеству с ЕС.

В рамках программы в государственный бюджет уже поступило €19,6 млрд, эти средства направляются на первоочередные нужды в социальной и гуманитарной сферах.

В 2025 году в рамках программы предусмотрено около €12,5 млрд финансовой поддержки для Украины, из которых €1,5 млрд в виде грантовой поддержки.

К концу четвертого квартала прошлого года страна выполнила 13 ключевых индикаторов, определенных Планом Украины, что позволило вовремя и в полном объеме привлечь соответствующий транш. Реформы, предусмотренные инструментом, включают такие сферы, как борьба с коррупцией, улучшение бизнес-климата, рынок труда, региональная политика, энергетика, экология, а также управление государственными финансами и предприятиями.

Контекст

Европейский Союз остается самым большим донором бюджетной поддержки Украины. За первые три месяца 2025 года страна получила €7,5 млрд от ЕС.

31 марта в бюджет Украины поступило $400 млн от МВФ. В марте 2025 года МВФ завершил седьмой пересмотр программы расширенного финансирования для Украины. В меморандуме с фондом появились четыре новых маяка, а также перенесенные дедлайны для старых обязательств – назначения главы БЭБ, законопроекта о «правках Лозового» и аудита НАБУ. Кроме этого, в документе также есть упоминание об условиях повышения налогов, выводе финуслуг из «тени» и страховании военных рисков. Детальнее – в разборе меморандума МВФ.