Украина хочет получить от США системы THAAD или модернизировать Patriot после атаки РФ новой ракетой – «Интерфакс-Украина»

Украина работает над получением американской противоракетной системы THAAD или модернизацией комплекса Patriot в связи с атакой России на новый экспериментальный тип ракеты, сообщили «Интерфакс-Украина» источники в Генеральном штабе ВСУ 22 ноября.

Ключевые факты

Количество новых экспериментальных ракет в России очень лимитировано, рассказал собеседник агентства. В то же время, по его словам, по всем характеристикам – и по высоте, и по скорости – они превосходят обычные ракеты.

Продолжаются переговоры с американской стороной о предоставлении Украине соответствующих систем ПВО. Рассматривается два варианта сбивания указанных ракет: либо модернизировать Patriot, либо получить соответствующие системы THAAD, указал собеседник.

Контекст

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине удары американским дальнобойным оружием – ракетами ATACMS – по территории РФ. Это существенное изменение политики США в войне между Украиной и Россией. Решение США было принято в ответ на привлечение Россией солдат из КНДР для боев на Курщине.

19 ноября Силы обороны впервые нанесли удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ, сообщил собеседник Forbes Ukraine в Силах обороны. Целью стал арсенал в Брянской области РФ.

21 ноября с 5:00 до 7:00 российские войска атаковали предприятия и критическую инфраструктуру Днепра ракетами разных типов, в частности запустив межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области РФ, сообщают Воздушные силы ВСУ. В результате атаки поврежден центр реабилитации лиц с инвалидностью и промышленный объект, пострадали два человека.

Во время экстренного заявления вечером 21 ноября президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия атаковала Украину баллистической ракетой. Речь идет о ракете средней дальности, выпущенной из системы «Орешник». По его словам, современные системы ПВО не могут перехватывать ракеты «Орешник», поскольку те атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5–3 км в секунду). Путин сказал, что Россия заранее будет предупреждать мирных жителей Украины и граждан других государств покинуть зоны возможного поражения.

По данным Минобороны США подтвердило, что Россия запустила 21 ноября экспериментальную баллистическую ракету средней дальности (БРСД) по территории Украины и заранее предупредила о запуске США, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, новая российская ракета средней дальности была изготовлена ​​на основе модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 «Рубеж». Она способна нести как обычные, так и ядерные боеголовки.