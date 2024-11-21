Россия атаковала Днепр новой баллистической ракетой «Орешник». О чем сказал Путин в «экстренном обращении»

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия атаковала Украину баллистической ракетой. Речь идет о ракете средней дальности, выпущенной из системы «Орешник». Об этом он сказал во время «экстренного заявления» вечером 21 ноября, которое транслировали федеральные телеканалы.

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Путин заявил, что ВСУ уже атаковали Россию ракетами ATACMS, после чего, по его мнению, «конфликт приобрел глобальный характер». При этом, по его словам, на ход «спецоперации» это не повлияет.

По словам главы Кремля, 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.

В ответ РФ нанесла комбинированный удар по объекту ВПК в Днепре, заявил Путин. В частности, был нанесен удар новейшей баллистической ракетой средней дальности в безъядерном оснащении «Орешник».

По его словам, современные системы ПВО не могут перехватывать ракеты « Орешник», поскольку они атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5–3 км в секунду). Путин сказал, что Россия будет заранее предупреждать мирных жителей Украины и граждан других государств покинуть зоны возможного поражения

Орешник», поскольку они атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5–3 км в секунду). Путин сказал, что Россия будет заранее предупреждать мирных жителей Украины и граждан других государств покинуть зоны возможного поражения Применение «Орешника» – ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности, сказал Путин.

В случае эскалации военных действий Россия будет действовать решительно и зеркально, сказал он.

Президент страны-агрессора считает, что РФ имеет право наносить удары по объектам тех стран, которые позволяют применять свое оружие по объектам в России, Москва готова к любому развитию событий, но хочет решить спорные вопросы мирным путем, сказал Путин.

Ключевая цитата

«Считаем, что США совершили ошибку, разрушив в 2019 году под надуманным предлогом договор о ракетах малой и средней дальности. Они не только производят, но и отрабатывают перебрасывание, в частности в Европу, таких своих систем. Вопрос о развертывании ракетной системы «Орешник» будет решаться в зависимости от действий США и их сателлитов», – заявил Путин.

Контекст

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине удары американским дальнобойным оружием – ракетами ATACMS – по территории РФ. Это существенное изменение политики США в войне между Украиной и Россией. Решение США было принято в ответ на привлечение Россией солдат из КНДР для боев на Курщине.

19 ноября Силы обороны впервые нанесли удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ, сообщил собеседник Forbes Ukraine в Силах обороны. Целью стал арсенал в Брянской области РФ.

21 ноября с 5:00 до 7:00 российские войска атаковали предприятия и критическую инфраструктуру Днепра ракетами разных типов, в частности, запустив межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области РФ, сообщают Воздушные силы ВСУ. В результате атаки поврежден центр реабилитации лиц с инвалидностью и промышленный объект, пострадали два человека.