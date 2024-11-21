Россия атаковала Днепр новой баллистической ракетой «Орешник». О чем сказал Путин в «экстренном обращении»

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия атаковала Украину баллистической ракетой. Речь идет о ракете средней дальности, выпущенной из системы «Орешник». Об этом он сказал во время «экстренного заявления» вечером 21 ноября, которое транслировали федеральные телеканалы.
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Подробности
- Путин заявил, что ВСУ уже атаковали Россию ракетами ATACMS, после чего, по его мнению, «конфликт приобрел глобальный характер». При этом, по его словам, на ход «спецоперации» это не повлияет.
- По словам главы Кремля, 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.
- В ответ РФ нанесла комбинированный удар по объекту ВПК в Днепре, заявил Путин. В частности, был нанесен удар новейшей баллистической ракетой средней дальности в безъядерном оснащении «Орешник».
- По его словам, современные системы ПВО не могут перехватывать ракеты «Орешник», поскольку они атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5–3 км в секунду). Путин сказал, что Россия будет заранее предупреждать мирных жителей Украины и граждан других государств покинуть зоны возможного поражения
- Применение «Орешника» – ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности, сказал Путин.
- В случае эскалации военных действий Россия будет действовать решительно и зеркально, сказал он.
- Президент страны-агрессора считает, что РФ имеет право наносить удары по объектам тех стран, которые позволяют применять свое оружие по объектам в России, Москва готова к любому развитию событий, но хочет решить спорные вопросы мирным путем, сказал Путин.
Ключевая цитата
«Считаем, что США совершили ошибку, разрушив в 2019 году под надуманным предлогом договор о ракетах малой и средней дальности. Они не только производят, но и отрабатывают перебрасывание, в частности в Европу, таких своих систем. Вопрос о развертывании ракетной системы «Орешник» будет решаться в зависимости от действий США и их сателлитов», – заявил Путин.
Контекст
17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине удары американским дальнобойным оружием – ракетами ATACMS – по территории РФ. Это существенное изменение политики США в войне между Украиной и Россией. Решение США было принято в ответ на привлечение Россией солдат из КНДР для боев на Курщине.
19 ноября Силы обороны впервые нанесли удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ, сообщил собеседник Forbes Ukraine в Силах обороны. Целью стал арсенал в Брянской области РФ.
21 ноября с 5:00 до 7:00 российские войска атаковали предприятия и критическую инфраструктуру Днепра ракетами разных типов, в частности, запустив межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области РФ, сообщают Воздушные силы ВСУ. В результате атаки поврежден центр реабилитации лиц с инвалидностью и промышленный объект, пострадали два человека.
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