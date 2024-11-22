Росія попередила США за короткий час до запуску нової ракети по Україні – Пентагон

Міноборони США підтвердило, що Росія запустила 21 листопада експериментальну балістичну ракету середньої дальності (БРСД) територією України, повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх. За її словами, розгортання нового типу зброї викликало занепокоєння у США.

Ключові факти

«Це був новий тип смертоносної зброї, яка була застосована на полі бою. Тож це, безумовно, непокоїть нас», – сказала вона.

За словами Сінгх, нова російська ракета середньої дальності була виготовлена ​​на основі моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубіж». Вона здатна нести як звичайні, і ядерні боєголовки.

«Сполучені Штати за короткий час до пуску (ракети) були попередньо повідомлені каналами зниження ядерної небезпеки», – заявила представник Міноборони США.

Вона наголосила, що США зосередяться на наданні подальшої підтримки України та постачання їй всього необхідного. «Ви побачите, як у найближчі тижні та місяці цієї адміністрації продовжуватимуться нові пакети. Так що ось на чому ми справді зосереджені», – додала вона.

Відповідаючи на запитання стосовно підписання президентом РФ Володимиром Путіним нової ядерної доктрини, Сінгх заявила, що США не побачили жодної зміни їхньої ядерної позиції.

«Ми не побачили жодних змін, які ми спостерігали в їхній ядерній позиції, і ми не скоригували нашу ядерну позицію у відповідь», – наголосила заступниця прессекретаря Пентагону.

Контекст

17 листопада стало відомо, що президент США Джо Байден дозволив Україні удари американською далекобійною зброєю – ракетами ATACMS – по території РФ. Це суттєва зміна політики США у війні між Україною та Росією. Рішення США ухвалено у відповідь на залучення Росією солдатів із КНДР для боїв на Курщині.

19 листопада Сили оборони вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території РФ, повідомив співрозмовник Forbes Ukraine у Силах оборони. Ціллю став арсенал у Брянській області РФ.

21 листопада з 5:00 по 7:00 російські війська атакували підприємства та критичну інфраструктуру Дніпра ракетами різних типів, зокрема, запустивши міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області РФ, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У результаті атаки пошкоджено центр реабілітації осіб з інвалідністю та промисловий об’єкт, постраждали двоє людей.

Під час «екстреної заяви» ввечері 21 листопада президент РФ Володимир Путін підтвердив, що Росія атакувала Україну балістичною ракетою. Йдеться про ракету середньої дальності, випущену із системи «Орєшнік». За його словами, сучасні системи ППО не можуть перехоплювати ракети «Орєшнік», оскільки вони атакують цілі зі швидкістю 10 махів (2,5–3 км на секунду). Путін сказав, що Росія буде заздалегідь попереджати мирних жителів України і громадян інших держав покинути зони можливого ураження.