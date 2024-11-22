Україна хоче отримати від США системи THAAD або модернізувати Patriot після атаки РФ новою ракетою – «Інтерфакс-Україна»

Україна працює над отриманням американської протиракетної системи THAAD або модернізацією комплексу Patriot у звʼязку з атакою Росії новим експериментальним типом ракети, повідомили «Інтерфакс-Україна» джерела в Генеральному штабі ЗСУ 22 листопада.

Ключові факти

Кількість нових експериментальних ракет у Росії дуже лімітована, розповів співрозмовник агентства. Водночас, за його словами, за всіма характеристиками – і за висотою, і за швидкістю – вони перевершують звичайні ракети.

Тривають переговори з американською стороною про надання Україні відповідних систем ППО. Розглядається два варіанти збиття зазначених ракет: або модернізувати Patriot, або отримати відповідні системи THAAD, зазначив співрозмовник.

Контекст

17 листопада стало відомо, що президент США Джо Байден дозволив Україні удари американською далекобійною зброєю – ракетами ATACMS – по території РФ. Це суттєва зміна політики США у війні між Україною та Росією. Рішення США ухвалено у відповідь на залучення Росією солдатів із КНДР для боїв на Курщині.

19 листопада Сили оборони вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території РФ, повідомив співрозмовник Forbes Ukraine у Силах оборони. Ціллю став арсенал у Брянській області РФ.

21 листопада з 5:00 до 7:00 російські війська атакували підприємства та критичну інфраструктуру Дніпра ракетами різних типів, зокрема запустивши міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області РФ, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У результаті атаки пошкоджено центр реабілітації осіб з інвалідністю та промисловий об’єкт, постраждали двоє людей.

Під час «екстреної заяви» ввечері 21 листопада президент РФ Володимир Путін підтвердив, що Росія атакувала Україну балістичною ракетою. Йдеться про ракету середньої дальності, випущену із системи «Орєшнік». За його словами, сучасні системи ППО не можуть перехоплювати ракети «Орєшнік», оскільки ті атакують цілі зі швидкістю 10 махів (2,5–3 км на секунду). Путін сказав, що Росія буде заздалегідь попереджати мирних жителів України і громадян інших держав покинути зони можливого ураження.

За даними Міноборони США підтвердило, що Росія запустила 21 листопада експериментальну балістичну ракету середньої дальності (БРСД) територією України і заздалегідь попередила про запуск США, повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх. За її словами, нова російська ракета середньої дальності була виготовлена ​​на основі моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубіж». Вона здатна нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.