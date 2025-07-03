Украина и США заключили соглашение о совместном производстве дронов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию 3 июля.
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Подробности
- Соглашение охватывает несколько компаний, которые будут производить дроны разных типов в течение этого и следующего года. В 2025 году планируется произвести сотни тысяч беспилотников, а в будущем – еще больше.
- «Ключевым элементом являются дроны-перехватчики, которые уже доказали свою эффективность в Украине. Мы очень надеемся на уничтожение большого количества «Шахедов». Это важный шаг в развитии данного направления. Также мы договорились, что некоторые наши производственные мощности получат доступ к соответствующим технологиям, что позволит ускорить наращивание производства», – отметил Зеленский.
- В настоящее время в Украине дроны-перехватчики производят четыре компании. Эти беспилотники успешно уничтожают десятки вражеских дронов во время атак на Украину.
Контекст
За три года объемы производства оружия в Украине увеличились в 35 раз, достигнув годового потенциала в $35 млрд.
По словам министра обороны Рустема Умерова, 30% оружия, используемого украинскими военными на фронте, изготовлено в Украине. По данным Минстратегпрома, в оборонной промышленности страны работает около 800 предприятий, в 2024 году суммарно выпустивших оружия на $9 млрд.
Государство активно развивает ракетные программы и производство боеприпасов, в то время как частные компании быстро реагируют на нужды фронта.
В 2025 году Минобороны планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов украинского производства. На это выделено более 110 млрд грн, из которых более 102 млрд грн будут направлены через Агентство оборонных закупок, уточнил Умеров.
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