Україна та США уклали угоду про спільне виробництво дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Данії 3 липня.

Деталі

Угода охоплює кілька компаній, які виготовлятимуть дрони різних типів протягом цього та наступного років. У 2025 році планується виробити сотні тисяч безпілотників, а в майбутньому – ще більше.

«Ключовим елементом є дрони-перехоплювачі, які вже довели свою ефективність в Україні. Ми дуже сподіваємося на знищення великої кількості «шахедів». Це важливий крок для розвитку цього напряму. Також ми домовилися, що деякі наші виробничі потужності отримають доступ до відповідних технологій, що дозволить прискорити нарощування виробництва», – зазначив Зеленський.

Наразі в Україні дрони-перехоплювачі виробляють чотири компанії. Ці безпілотники успішно знищують десятки ворожих дронів під час атак на Україну.

Контекст

За три роки обсяги виробництва зброї в Україні збільшилися в 35 разів, сягнувши річного потенціалу в $35 млрд.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, 30% зброї, яку використовують українські військові на фронті, виготовлено в Україні. За даними Мінстратегпрому, в оборонній промисловості країни працює близько 800 підприємств, які у 2024 році сумарно випустили зброї на $9 млрд.

Держава активно розвиває ракетні програми та виробництво боєприпасів, тоді як приватні компанії швидко реагують на потреби фронту.

У 2025 році Міноборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва. На це виділено понад 110 млрд грн, з яких понад 102 млрд грн буде спрямовано через Агенцію оборонних закупівель, уточнив Умєров.