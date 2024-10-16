Україна визначила сім критичних підстанцій, на яких працюватиме місія МАГАТЕ – голова «Енергоатому»

На семи українських підстанціях, важливих для видачі потужності з атомних станцій, працюватиме місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомив голова НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

В Україні виділено сім критичних для енергозабезпечення підстанцій, через які АЕС видають потужність, зазначив голова «Енергоатому».

За його словами, вже є графік перебування місій МАГАТЕ на цих підстанціях. На одній із них місія розпочалася, сказав Котін.

Пошкодження цих підстанцій можуть загрожувати не лише видачі електроенергії з самих АЕС, а й запиту станцій від енергосистеми України, наслідком чого може стати їхній блекаут, а це шлях до аварії, пояснив Котін.

«Я думаю, що розширення місії МАГАТЕ на підстанції допоможе забезпечити їхній політичний захист», – сказав голова «Енергоатому».

Єврокомісія надасть $3 млн для роботи моніторингових місій МАГАТЕ на АЕС України, які можуть бути використані, зокрема і на підстанціях, критичних для забезпечення роботи станцій, повідомила 15 жовтня Єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон за результатами засідання Ради міністрів ЄС.

Контекст

«Енергоатом» контролює Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську АЕС. У представленій на конференції презентації НАЕК оцінює загальну встановлену потужність дев’яти енергоблоків у 8,13 ГВт.

1 жовтня «Енергоатом» повідомив, що після планово-попереджувального ремонту успішно підʼєднав до енергомережі енергоблок однієї з АЕС. Він додав енергосистемі 1000 МВт.

Росія готує атаки на три українські атомні електростанції, щоб зруйнувати енергетичну систему України, заявив президент Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН 24 вересня.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що тотальний блекаут можливий, якщо росіяни почнуть обстрілювати підстанції, які видають електроенергію з АЕС у мережу.