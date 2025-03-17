Украинские металлурги из-за углеродного налога могут потерять $1,6 млрд в 2030 году – GMK Center

Суммарные возможные потери украинской металлургической промышленности из-за Механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) в 2030 году могут составить $1,6 млрд. Такой прогноз, основанный на данных за 2024 год, приводит GMK Center.

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В 2024 году украинские металлурги экспортировали продукции в ЕС на $3,3 млрд. Однако с началом полноценного функционирования CBAM отечественные поставщики чугуна и стали могут столкнуться с необходимостью платить в пределах механизма $311 млн уже в первый год. Впоследствии это давление будет расти из-за повышения стоимости выбросов CO2 и сокращения бесплатных квот в европейской системе торговли выбросами (EU ETS).

К 2030 году CBAM может сделать нерентабельным экспорт украинского цемента, удобрений, чугуна, квадратных заготовок и сортового проката из-за их высокой углеродной интенсивности и необходимости платить углеродный налог.

По предварительным оценкам, после окончательного внедрения CBAM в 2026–2030 годах возможные потери инвестиций в украинскую экономику составят $2,7 млрд, а потери экспорта – $4,7 млрд. Уменьшение объемов экспорта и ВВП приведет к сокращению налоговых поступлений, что в 2030 году может вылиться в недополучение бюджетами разных уровней в $1,3 млрд.

Учитывая серьезные риски для экономики, украинский бизнес отмечает необходимость государственной поддержки в решении этой проблемы. Один из возможных шагов – активное участие правительства в переговорах по обновлению торгового соглашения с ЕС.

Потенциальные потери по категориям металлопродукции

чугун – $96 млн;

стальные полуфабрикаты – $588 млн;

прокат – $899 млн;

трубы – $39 млн;

другие изделия – $25 млн.

Контекст

Механизм пограничной углеродной корректировки (CARbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) стал одним из первых инструментов налогового регулирования в международной торговле для достижения климатических целей.

Основная идея механизма CBAM – все экспортеры должны платить соразмерную с компаниями ЕС плату за выбросы парниковых газов (ПГ) при производстве товаров, поставляемых в ЕС, а также стимулировать более чистое промышленное производство в странах, не входящих в ЕС.

Механизм СВАМ впервые был предложен в рамках EU Green Deal в 2019 году и представлен как часть пакета законодательных инициатив Fit for 55, что должно обеспечить к 2030-му уменьшение выбросов ПГ в ЕС на 55% от уровня 1990-го. Полноценное введение CBAM запланировано на 2026 год.

CBAM потенциально может стоить украинским производителям $300 млн, особенно ударив по производителям электроэнергии, удобрений и металлургам, согласно данным аналитиков EY в Украине. Детальнее о CBAM и его потенциальном влиянии на украинские компании – в материале по ссылке.

Украина начнет новый диалог с Еврокомиссией по поводу европейской экологической пошлины CBAM, сообщила на прошлой неделе на «Саммите экспортеров 2025» от Forbes Ukraine вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.