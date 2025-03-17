Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Украинские металлурги из-за углеродного налога могут потерять $1,6 млрд в 2030 году – GMK Center

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Суммарные возможные потери украинской металлургической промышленности из-за Механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) в 2030 году могут составить $1,6 млрд. Такой прогноз, основанный на данных за 2024 год, приводит GMK Center.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Подробности

  • В 2024 году украинские металлурги экспортировали продукции в ЕС на $3,3 млрд. Однако с началом полноценного функционирования CBAM отечественные поставщики чугуна и стали могут столкнуться с необходимостью платить в пределах механизма $311 млн уже в первый год. Впоследствии это давление будет расти из-за повышения стоимости выбросов CO2 и сокращения бесплатных квот в европейской системе торговли выбросами (EU ETS).
  • К 2030 году CBAM может сделать нерентабельным экспорт украинского цемента, удобрений, чугуна, квадратных заготовок и сортового проката из-за их высокой углеродной интенсивности и необходимости платить углеродный налог.
  • По предварительным оценкам, после окончательного внедрения CBAM в 2026–2030 годах возможные потери инвестиций в украинскую экономику составят $2,7 млрд, а потери экспорта – $4,7 млрд. Уменьшение объемов экспорта и ВВП приведет к сокращению налоговых поступлений, что в 2030 году может вылиться в недополучение бюджетами разных уровней в $1,3 млрд.
  • Учитывая серьезные риски для экономики, украинский бизнес отмечает необходимость государственной поддержки в решении этой проблемы. Один из возможных шагов – активное участие правительства в переговорах по обновлению торгового соглашения с ЕС.

Потенциальные потери по категориям металлопродукции

  • чугун – $96 млн;
  • стальные полуфабрикаты – $588 млн;
  • прокат – $899 млн;
  • трубы – $39 млн;
  • другие изделия – $25 млн.

Контекст

Механизм пограничной углеродной корректировки (CARbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) стал одним из первых инструментов налогового регулирования в международной торговле для достижения климатических целей.

Основная идея механизма CBAM – все экспортеры должны платить соразмерную с компаниями ЕС плату за выбросы парниковых газов (ПГ) при производстве товаров, поставляемых в ЕС, а также стимулировать более чистое промышленное производство в странах, не входящих в ЕС.

Механизм СВАМ впервые был предложен в рамках EU Green Deal в 2019 году и представлен как часть пакета законодательных инициатив Fit for 55, что должно обеспечить к 2030-му уменьшение выбросов ПГ в ЕС на 55% от уровня 1990-го. Полноценное введение CBAM запланировано на 2026 год.

CBAM потенциально может стоить украинским производителям $300 млн, особенно ударив по производителям электроэнергии, удобрений и металлургам, согласно данным аналитиков EY в Украине. Детальнее о CBAM и его потенциальном влиянии на украинские компании – в материале по ссылке.

Украина начнет новый диалог с Еврокомиссией по поводу европейской экологической пошлины CBAM, сообщила на прошлой неделе на «Саммите экспортеров 2025» от Forbes Ukraine вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні