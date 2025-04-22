Украинские ценные бумаги растут после заявлений Трампа о возможном мирном соглашении между Украиной и РФ

Индекс WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже (WSE) по состоянию на 12:15 по Киеву во вторник вырос на 5,67%, достигнув 548,51 пункта. Инвесторы оптимистично реагируют на запланированную на среду встречу в Лондоне представителей США, Украины и ЕС об условиях прекращения огня и мирного соглашения между Украиной и Россией. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» .

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Акции Coal Energy выросли на 18,49%, Milkiland – на 11,54%, агрохолдингов «Агротон» и ИМК – на 6,30% и 4,78%, KSG-Agro – на 7,69%, а «Астарты» – на 3,94%. Акции «Кернел», не входящие в индекс из-за низкого free-float, прибавили 2,42%.

Украинские акции на WSE демонстрируют лучшую динамику, чем польский рынок в целом: индекс WIG вырос на 1,06%, а WIG20 – всего на 0,15%.

На Лондонской бирже (LSE) акции МХП упали на 6,02%, а Ferrexpo – на 0,59%, что объясняется меньшим влиянием розничных инвесторов.

Котировки украинских еврооблигаций также растут: облигации-2029 достигли 62,5% от номинала, облигации-2036 – 49,1%, а ВВП-варранты подорожали на 1,3% – до 69,9%.

Рынок положительно отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможном заключении соглашения между Украиной и РФ на этой неделе.

Контекст

19 апреля источник New York Post сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров якобы выразил 90% поддержку мирному соглашению, предложенному США во время переговоров в Париже с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланниками президента Стивом Виткоффом и Китом Келлоггом. Однако Умеров опроверг эту информацию в интервью Sky News, отметив, что его офис не принимает политических решений.

Россия пока не подтвердила серьезность своих намерений по мирному соглашению, откладывая инициативы Дональда Трампа по прекращению огня. По словам официальных лиц, на этой неделе Виткофф планирует представить окончательное предложение, которое может предусматривать смягчение санкций.

21 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Кремль оценит результаты 30-часового «пасхального перемирия», перед тем как согласиться на более длительное прекращение боевых действий, к которому призвали Трамп и Зеленский.