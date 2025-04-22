Українські цінні папери зростають після заяв Трампа про можливу мирну угоду між Україною та РФ

Індекс WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE) станом на 12:15 за Києвом у вівторок зріс на 5,67%, досягнувши 548,51 пункту. Інвестори оптимістично реагують на заплановану на середу зустріч у Лондоні представників США, України та ЄС про умови припинення вогню та мирної угоди між Україною і Росією. Про це пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

Акції Coal Energy зросли на 18,49%, Milkiland – на 11,54%, агрохолдингів «Агротон» та ІМК – на 6,30% і 4,78%, KSG-Agro – на 7,69%, а «Астарти» – на 3,94%. Акції «Кернел», які не входять до індексу через низький free-float, додали 2,42%.

Українські акції на WSE демонструють кращу динаміку, ніж польський ринок загалом: індекс WIG зріс на 1,06%, а WIG20 – лише на 0,15%.

Натомість на Лондонській біржі (LSE) акції МХП впали на 6,02%, а Ferrexpo – на 0,59%, що пояснюється меншим впливом роздрібних інвесторів.

Котирування українських єврооблігацій також зростають: облігації-2029 досягли 62,5% від номіналу, облігації-2036 – 49,1%, а ВВП-варанти подорожчали на 1,3% – до 69,9%.

Ринок позитивно відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про можливе укладення угоди між Україною та РФ цього тижня.

Контекст

19 квітня джерело New York Post повідомило, що міністр оборони України Рустем Умєров нібито висловив 90% підтримку мирній угоді, запропонованій США під час переговорів у Парижі з держсекретарем Марко Рубіо та спецпосланцями президента Стівом Віткоффом і Кітом Келлоггом. Однак Умєров спростував цю інформацію в інтерв’ю Sky News, наголосивши, що його офіс не приймає політичних рішень.

Росія поки що не підтвердила серйозність своїх намірів щодо мирної угоди, відкладаючи ініціативи Дональда Трампа щодо припинення вогню. За словами офіційних осіб, цього тижня Віткофф планує представити остаточну пропозицію, яка може передбачати пом’якшення санкцій.

21 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що Кремль оцінить результати 30-годинного «великоднього перемир’я» перед тим, як погодитися на триваліше припинення бойових дій, до якого закликали Трамп і Зеленський.