«Укрпочта» начала доставку колбас производства МХП Косюка

«Укрпочта» подписала договор с компанией МХП Юрия Косюка о реализации в своей сети колбасных изделий бренда, сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский в интервью Forbes Ukraine .

Ключевые факты

Пока речь идет о первой тестовой партии, объяснил Смилянский. Он не захотел называть объемы и регионы распространения.

Это часть стратегии «Укрпочты» по поддержке украинских производителей, объяснил СЕО компании.

МХП, со своей стороны, получает возможность снижения логистических расходов благодаря сотрудничеству с государственной почтовой службой.

Контекст

МХП – ведущий производитель и экспортер курятины в Украине. С 2019 года компания Юрия Косюка начала превращение в кулинарную компанию.

В портфеле МХП есть два мясо-колбасных бренда: «Бащинский» на 100 позиций и «Смачно-Однозначно» – 20 позиций.

С апреля 2025 года компания Юрия Косюка выпускает новую линию под брендом «Наша Ряба» – исключительно из курятины. Среди них – колбаса, сосиски и ветчина. Сначала продукция появится в 400–600 франчайзинговых магазинах компании, впоследствии – в национальных сетях, писал Forbes Ukraine.

По итогам трех кварталов 2024-го выручка МХП составила $2,3 млрд, как и в 2023-м, прибыль за отчетный период выросла на 16%, до $141 млн, EBITDA – на 33%, до $478 млн.