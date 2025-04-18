Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Укрпочта» начала доставку колбас производства МХП Косюка

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

«Укрпочта» подписала договор с компанией МХП Юрия Косюка о реализации в своей сети колбасных изделий бренда, сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский в интервью Forbes Ukraine.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ключевые факты

  • Пока речь идет о первой тестовой партии, объяснил Смилянский. Он не захотел называть объемы и регионы распространения.
  • Это часть стратегии «Укрпочты» по поддержке украинских производителей, объяснил СЕО компании.
  • МХП, со своей стороны, получает возможность снижения логистических расходов благодаря сотрудничеству с государственной почтовой службой.

Контекст

МХП – ведущий производитель и экспортер курятины в Украине. С 2019 года компания Юрия Косюка начала превращение в кулинарную компанию.

В портфеле МХП есть два мясо-колбасных бренда: «Бащинский» на 100 позиций и «Смачно-Однозначно» – 20 позиций.

С апреля 2025 года компания Юрия Косюка выпускает новую линию под брендом «Наша Ряба» – исключительно из курятины. Среди них – колбаса, сосиски и ветчина. Сначала продукция появится в 400–600 франчайзинговых магазинах компании, впоследствии – в национальных сетях, писал Forbes Ukraine.

По итогам трех кварталов 2024-го выручка МХП составила $2,3 млрд, как и в 2023-м, прибыль за отчетный период выросла на 16%, до $141 млн, EBITDA – на 33%, до $478 млн.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні