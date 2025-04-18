Правительство разрешило аграриям участвовать в программе «5–7–9%» для строительства овощехранилищ

Ключевые факты

Благодаря решению правительства агропроизводители, инвестирующие в строительство овощехранилищ и картофелехранилищ, смогут воспользоваться государственной поддержкой в ​​виде компенсации процентной ставки по кредитам – до 150 млн грн, как и предприятия животноводческой и перерабатывающей отраслей.

Минагрополитики объясняет, что из-за войны и уничтожения инфраструктуры в Украине дефицит хранилищ увеличился до 60%.

Потребность в постройке хранилищ составляет 340 000 т.

Ожидается, что строительство овощехранилищ усилит продовольственную безопасность страны, что позволит снизить ценовые колебания на овощи и фрукты в межсезонье.

Контекст

Одна из причин дефицита овощей в Украине – нехватка мощности хранения, заявлял министр аграрной политики и сельского хозяйства Виталий Коваль. Он призвал бизнес инвестировать в овощехранилища. Он отметил, что правительство работает над тем, чтобы найти возможность помочь компенсировать часть затратного строительства овощехранилищ.

В Украине объем овощехранилищ с регулируемой газовой средой и поддержкой микроклимата составляет 300 000 т, а с естественной вентиляцией – 324 000 т, сообщало Минагрополитики в марте. Общая мощность новых и реконструированных хранилищ составляет 47 000 т, в частности, строятся новые овощехранилища вместимостью 26 000 т, а на реконструкции находятся хранилища объемом 21 000 т.

Предварительно в Минагрополитики оценивали, что при перераспределении бюджетных средств ориентировочно в течение 2025–2027 годов может быть начато строительство 78 овощехранилищ. В частности, 15 хранилищ мощностью 10 000 т и 63 хранилища – 3000 т. В министерстве прогнозируют, что стоимость проекта может составить $134 млн.