Правительство разрешило аграриям участвовать в программе «5–7–9%» для строительства овощехранилищ

Кабинет министров одобрил постановление, расширяющее возможности аграриев по строительству овощехранилищ в рамках программы «Доступные кредиты 5–7–9%», сообщает пресс-служба Минагрополитики 18 апреля.
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Ключевые факты
- Благодаря решению правительства агропроизводители, инвестирующие в строительство овощехранилищ и картофелехранилищ, смогут воспользоваться государственной поддержкой в виде компенсации процентной ставки по кредитам – до 150 млн грн, как и предприятия животноводческой и перерабатывающей отраслей.
- Минагрополитики объясняет, что из-за войны и уничтожения инфраструктуры в Украине дефицит хранилищ увеличился до 60%.
- Потребность в постройке хранилищ составляет 340 000 т.
- Ожидается, что строительство овощехранилищ усилит продовольственную безопасность страны, что позволит снизить ценовые колебания на овощи и фрукты в межсезонье.
Контекст
Одна из причин дефицита овощей в Украине – нехватка мощности хранения, заявлял министр аграрной политики и сельского хозяйства Виталий Коваль. Он призвал бизнес инвестировать в овощехранилища. Он отметил, что правительство работает над тем, чтобы найти возможность помочь компенсировать часть затратного строительства овощехранилищ.
В Украине объем овощехранилищ с регулируемой газовой средой и поддержкой микроклимата составляет 300 000 т, а с естественной вентиляцией – 324 000 т, сообщало Минагрополитики в марте. Общая мощность новых и реконструированных хранилищ составляет 47 000 т, в частности, строятся новые овощехранилища вместимостью 26 000 т, а на реконструкции находятся хранилища объемом 21 000 т.
Предварительно в Минагрополитики оценивали, что при перераспределении бюджетных средств ориентировочно в течение 2025–2027 годов может быть начато строительство 78 овощехранилищ. В частности, 15 хранилищ мощностью 10 000 т и 63 хранилища – 3000 т. В министерстве прогнозируют, что стоимость проекта может составить $134 млн.
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