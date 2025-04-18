Уряд дозволив аграріям брати участь у програмі «5-7-9%» для будівництва овочесховищ

Ключові факти

Завдяки рішенню уряду агровиробники, що інвестують у будівництво овочесховищ і картоплесховищ, зможуть скористатися державною підтримкою у вигляді компенсації відсоткової ставки за кредитами – до 150 млн грн, як і підприємства тваринницької та переробної галузей.

Мінагрополітики пояснює, що через війну та знищення інфраструктури в Україні дефіцит сховищ збільшився до 60%.

Потреба у побудові сховищ складає 340 000 т.

Очікується, що будівництво овочесховищ посилить продовольчу безпеку країни, що дозволить знизити цінові коливання на овочі та фрукти в міжсезоння.

Контекст

Одна з причин дефіциту овочів в Україні – брак потужності зберігання, заявляв міністр аграрної політики і сільського господарства Віталій Коваль. Він закликав бізнес інвестувати в овочесховища. Він зазначив, що уряд працює над тим, що знайти можливість допомогти компенсувати частину затратного будівництва овочесховищ.

В Україні наразі обʼєм овочесховищ з регульованим газовим середовищем і підтримкою мікроклімату складає 300 000 т, а з природною вентиляцією – 324 000 т, повідомляло Мінагрополітики в березні. Загальна потужність нових та реконструйованих сховищ становить 47 000 т, зокрема, будуються нові овочесховища місткістю 26 000 т, а на реконструкції перебувають сховища обсягом 21 000 т.

Попередньо в Мінагрополітики оцінювали, що за умови перерозподілу бюджетних коштів орієнтовно протягом 2025–2027 років може бути розпочато будівництво 78 овочесховищ. Зокрема, 15 сховищ потужністю 10 000 т та 63 сховища – 3000 т. У міністерстві прогнозують, що вартість проєкту може сягнути $134 млн.