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Правительство разрешило бронировать работников АОЗ и ГОТ и снизило требования для энергетических компаний

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабинет Министров Украины увеличил возможности бронирования военнообязанных работников для предприятий критической инфраструктуры и оборонной отрасли. Об этом говорится в сообщении Минэкономики от 2 апреля.

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Подробности

  • Для энергетических компаний, пострадавших от войны (в частности, для производителей электрической и тепловой энергии, мощности которых были повреждены или разрушены), отменены требования отсутствия налоговых задолженностей и среднемесячной зарплаты не менее 20 000 грн.
  • В список предприятий с возможностью бронирования добавлены два предприятия Минобороны: Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственный оператор тыла (ГОТ).
  • В Министерстве отмечают, что подать заявление на бронирование работников можно только через портал «Дія». Подтвержденное бронирование будет отображаться в приложении «Резерв+» и будет действовать до одного года.

Контекст

28 февраля правительство обновило правила бронирования и критерии для определения критически важных предприятий. Теперь мобилизованные после 18 мая 2024 будут считаться забронированными, а 72-часовая проверка работников отменена.

Среди нововведений: отсрочку будут аннулировать через пять дней, критичность предприятия будет определяться по средней заработной плате, а Пенсионный фонд и Минцифры объединят реестры для автоматической проверки этого показателя.

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