Уряд дозволив бронювати працівників АОЗ та ДОТ і знизив вимоги для енергетичних компаній

Кабінет Міністрів України збільшив можливості бронювання військовозобовʼязаних працівників для підприємств критичної інфраструктури та оборонної галузі. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки від 2 квітня.

Деталі

Для енергетичних компаній, що постраждали від війни (зокрема для виробників електричної та теплової енергії, потужності яких були пошкоджені або зруйновані), скасовані вимоги відсутності податкових заборгованостей та середньомісячної зарплати не менше 20 000 грн.

До списку підприємств із можливістю бронювання додано два підприємства Міноборони: Агентство оборонних закупівель (АОЗ) та Державний оператор тилу (ДОТ).

У Міністерстві наголошують, що подати заяву на бронювання працівників можна тільки через портал «Дія». Підтверджене бронювання буде відображатися в додатку «Резерв+» і залишатиметься чинним до одного року.

Контекст

28 лютого уряд оновив правила бронювання та критерії для визначення критично важливих підприємств. Тепер мобілізовані після 18 травня 2024 року будуть вважатися заброньованими, а 72-годинну перевірку працівників скасовано.

Серед нововведень: відстрочку анулюватимуть через п’ять днів, критичність підприємства визначатимуть за середньою заробітною платою, а Пенсійний фонд і Мінцифри обʼєднають реєстри для автоматичної перевірки цього показника.