Правительство переименовало Мининтеграции в Минединство, которое возглавил Чернышов

Кабинет Министров 3 декабря принял решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства, которое возглавил экс-глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов . Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства.

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Разработка и внедрение программ по возвращению украинцев из миграции – то, над чем будет работать Министерство национального единства во главе с новоназначенным вице-премьер-министром, сказал Шмыгаль.

Премьер приветствовал назначение Верховной Радой на должность вице-премьера – министра национального единства Украины Алексея Чернышова.

Новое ведомство институционально усилит политику в отношении украинцев, которым пришлось уехать в разные годы, считает Шмыгаль.

«Для нового министерства и министра это будет одной из главных задач. Стратегия, программы и стимулы относительно того, как вернуть украинцев жить и работать в Украину», – сказал глава правительства.

Контекст

19 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План внутренней устойчивости Украины, содержащий 10 пунктов. Тогда президент сообщил, что будет создано Министерство объединения Украины, которое будет заниматься делами глобального украинского сообщества. До конца года должны были представить на утверждение кандидатуру министра.

3 декабря Верховная Рада назначила Чернышова на должность вице-премьера – министра национального единства.

Алексей Чернышов возвращается в правительство после двухлетнего перерыва во главе «Нафтогаза». Почему он решил возглавить Министерство единства и с чем оставляет крупнейшую государственную компанию страны, читайте в материале Forbes Ukraine.