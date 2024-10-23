В Данії «включили» суперкомпʼютер на основі ШІ від Nvidia. Він допомагатиме місцевим фармкомпаніям розробляти нові ліки

Данія представила суперкомпʼютер на базі Nvidia, який допомагатиме Novo Nordisk A/S та іншим данським фармкомпаніям з пошуком і тестуванням нових ліків, пише Bloomberg . Суперкомпʼютер Gefion має допомогти новим відкриттям в аналізі мутацій захворювань і розробці вакцин.

Деталі

Машину Gefion, яка використовує 65 км кабелю і важить 30 т, символічно «підключили до мережі» гендиректор Nvidia Дженсен Гуанг та король Данії Фредерік Х на заході в Копенгагені 23 жовтня.

Суперкомпʼютер, який знаходиться в невідомому місці у столиці Данії, належить державі та Фонду Novo Nordisk – найбільшому акціонеру Novo.

Novo – одна з небагатьох приватних компаній, якій дозволили використовувати перший у Північній Європі суперкомпʼютер, що працює на основі технології штучного інтелекту від Nvidia.

Це буде «один з найпотужніших суперкомпʼютерів у світі», – наголосив міністр бізнесу Данії Мортен Бодсков.

Gefion використовуватимуть дослідники у галузі фармацевтики та біотехнологій, зеленого переходу та квантових обчислень у Данії.

Novo, співпрацюючи з біотехнологічною компанією Novonesis та дослідниками з провідних данських університетів, використовуватиме машину для навчання мультимодальної моделі геномної ДНК.

Очікується, що суперкомпʼютер сприятиме новим відкриттям в аналізі мутацій захворювань і розробці вакцин. «Компʼютеризований пошук ліків, я думаю, зробить революцію в цій галузі», – сказав Гуанг під час заходу.

Novo стала найдорожчою компанією в Європі здебільшого завдяки виробництву ліків проти діабету Ozempic і проти ожиріння Wegovy. Таким чином благодійний фонд Novo Nordisk зміг збільшити свої грантові та філантропічні інвестиції.

Фонд виділив близько 600 млн крон ($87 млн) на початкові витрати на компʼютер, тоді як державний експортно-інвестиційний фонд Данії EIFO вніс близько 100 млн крон (близько $15 млн).

Контекст

ШІ потенційно може аналізувати величезні набори даних молекул, щоб ідентифікувати потенційних кандидатів на ліки, які раніше могли бути пропущені.

Раніше американський венчурний фонд Flagship Pioneering, який створив Moderna Inc., заявив про плани створити ще низку біотехнологічних компаній, що використовуватимуть ШІ у розробці ліків.

Фонд вже інвестував значні кошти в ШІ, включно з компанією Generate Biomedicines, яка минулого року завершила найбільший раунд фінансування в галузі біотехнологій. Інвестиційна стратегія Flagship зазвичай зосереджена на заснуванні компаній-платформ, спрямованих на революцію в галузі медицини, таких як мРНК-платформа Moderna, на основі якої було створено вакцину від Covid. Наразі Flagship все частіше інвестує в біотехнології, спрямовані на розробку індивідуальних ліків.