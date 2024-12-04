Количество разрушенных Россией объектов недвижимости в этом году возросло на 50 000 – Кулеба

За год количество разрушенных в результате военных действий объектов в Украине увеличилось на 50 000, до 330 000, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, пишет «Укринформ» 4 декабря.

Ключевые факты

В начале 2024 г. в Украине было зафиксировано 280 000 разрушенных объектов. Уже сейчас эта цифра увеличилась до 330 000, – сказал вице-премьер-министр.

Кулеба считает, что цифровизация является тем инструментом, который позволяет провести восстановление максимально понятно, эффективно, прозрачно и подотчетно на всех этапах – от планирования объекта до распределения ресурсов и контроля за исполнением проекта.

Он добавил, что цифровизация является элементом доверия не только внутри страны, но и среди международных партнеров, что очень важно для мобилизации помощи и инвестиций.

Контекст

Общая стоимость восстановления и возрождения в Украине на 31 декабря 2023 составила $486 млрд в течение следующего десятилетия, свидетельствовали результаты обновленной «Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление» (RDNA3) от правительства Украины и Всемирного банка.

По состоянию на июль общая сумма косвенных потерь для Украины, включая текущие и прогнозируемые потери выручки и добавленной стоимости, оценивалась в $1,164 трлн и $385,7 млрд соответственно с начала полномасштабного вторжения, подсчитали эксперты KSE Institute.

В ноябре 2024-го президент Владимир Зеленский заявил, что убытки, понесенные Украиной из-за российской агрессии, достигли около $800 млрд.