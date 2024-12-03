Украинцы смогут подать заявление о репарациях за любые преступления РФ уже в 2025-м – Федоров

В следующем году в международном Реестре убытков для Украины запустят все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного РФ, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В частности, за уничтоженное жилье, поврежденные автомобили, вред жизни и здоровью.

Ключевые факты

По словам Федорова, идет работа с командой международного Реестра убытков, чтобы уже в первой половине 2025 года были доступны все категории заявлений реестра.

Еще в апреле в реестре начался сбор информации об уничтоженном жилье. Больше всего заявлений получили из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.

«Чем больше заявлений, тем четче понимание мира о вреде, который нанесла Россия Украине», – объяснил Федоров.

Наиболее распространенные причины ущерба для подачи заявлений: боевые действия во фронтовой или прифронтовой зоне; артиллерийский обстрел; воздушная атака; оккупация населенного пункта; разрушение Каховской ГЭС.

Контекст

В прошлом году Совет Европы создал международный Реестр убытков, нанесенных агрессией РФ против Украины, штаб-квартира которого находится в Гааге. Работа Реестра убытков будет состоять в сборе заявлений и доказательств возмещения ущерба, потерь или ущерба, причиненного РФ, что в будущем будет использовано для фиксации объемов и последствий российского вторжения.

Впоследствии эта информация позволит запустить процесс выплаты репараций пострадавшим через компенсационный механизм, работа над реализацией которого уже идет.

Общая стоимость восстановления и реконструкции в Украине на 31 декабря 2023 года составила $486 млрд в течение следующего десятилетия, свидетельствовали результаты обновленной «Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление» (RDNA3) от правительства Украины и Всемирного банка.