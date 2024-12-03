Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Украинцы смогут подать заявление о репарациях за любые преступления РФ уже в 2025-м – Федоров

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В следующем году в международном Реестре убытков для Украины запустят все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного РФ, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В частности, за уничтоженное жилье, поврежденные автомобили, вред жизни и здоровью.

Этот механизм является основой для будущих репараций.

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

Ключевые факты

  • По словам Федорова, идет работа с командой международного Реестра убытков, чтобы уже в первой половине 2025 года были доступны все категории заявлений реестра.
  • Еще в апреле в реестре начался сбор информации об уничтоженном жилье. Больше всего заявлений получили из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.
  • «Чем больше заявлений, тем четче понимание мира о вреде, который нанесла Россия Украине», – объяснил Федоров.
  • Наиболее распространенные причины ущерба для подачи заявлений: боевые действия во фронтовой или прифронтовой зоне; артиллерийский обстрел; воздушная атака; оккупация населенного пункта; разрушение Каховской ГЭС.

Контекст

В прошлом году Совет Европы создал международный Реестр убытков, нанесенных агрессией РФ против Украины, штаб-квартира которого находится в Гааге. Работа Реестра убытков будет состоять в сборе заявлений и доказательств возмещения ущерба, потерь или ущерба, причиненного РФ, что в будущем будет использовано для фиксации объемов и последствий российского вторжения.

Впоследствии эта информация позволит запустить процесс выплаты репараций пострадавшим через компенсационный механизм, работа над реализацией которого уже идет.

Общая стоимость восстановления и реконструкции в Украине на 31 декабря 2023 года составила $486 млрд в течение следующего десятилетия, свидетельствовали результаты обновленной «Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление» (RDNA3) от правительства Украины и Всемирного банка.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине