Украинцы смогут подать заявление о репарациях за любые преступления РФ уже в 2025-м – Федоров

В следующем году в международном Реестре убытков для Украины запустят все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного РФ, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В частности, за уничтоженное жилье, поврежденные автомобили, вред жизни и здоровью.
Этот механизм является основой для будущих репараций.
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Ключевые факты
- По словам Федорова, идет работа с командой международного Реестра убытков, чтобы уже в первой половине 2025 года были доступны все категории заявлений реестра.
- Еще в апреле в реестре начался сбор информации об уничтоженном жилье. Больше всего заявлений получили из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.
- «Чем больше заявлений, тем четче понимание мира о вреде, который нанесла Россия Украине», – объяснил Федоров.
- Наиболее распространенные причины ущерба для подачи заявлений: боевые действия во фронтовой или прифронтовой зоне; артиллерийский обстрел; воздушная атака; оккупация населенного пункта; разрушение Каховской ГЭС.
Контекст
В прошлом году Совет Европы создал международный Реестр убытков, нанесенных агрессией РФ против Украины, штаб-квартира которого находится в Гааге. Работа Реестра убытков будет состоять в сборе заявлений и доказательств возмещения ущерба, потерь или ущерба, причиненного РФ, что в будущем будет использовано для фиксации объемов и последствий российского вторжения.
Впоследствии эта информация позволит запустить процесс выплаты репараций пострадавшим через компенсационный механизм, работа над реализацией которого уже идет.
Общая стоимость восстановления и реконструкции в Украине на 31 декабря 2023 года составила $486 млрд в течение следующего десятилетия, свидетельствовали результаты обновленной «Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление» (RDNA3) от правительства Украины и Всемирного банка.
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