Кількість зруйнованих Росією об’єктів нерухомості цьогоріч зросла на 50 000 – Кулеба

За рік кількість зруйнованих внаслідок воєнних дій об’єктів в Україні збільшилася на 50 000, до 330 000, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, пише «Укрінформ» 4 грудня.

Ключові факти

На початку 2024 року в Україні було зафіксовано 280 000 зруйнованих обʼєктів. Уже зараз ця цифра збільшилася до 330 000, – сказав віцепрем’єр-міністр.

Кулеба вважає, що цифровізація є тим інструментом, який дає можливість провести відновлення максимально зрозуміло, ефективно, прозоро й підзвітно на всіх етапах – від планування об’єкта до розподілу ресурсів і контролю за виконанням проєкту.

Він додав, що цифровізація є елементом довіри не тільки всередині країни, а й серед міжнародних партнерів, що надзвичайно важливо для мобілізації допомоги та інвестицій.

Контекст

Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні на 31 грудня 2023 року становила $486 млрд протягом наступного десятиліття, свідчили результати оновленої «Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення» (RDNA3) від уряду України та Світового банку.

Станом на липень загальна сума непрямих втрат для України, включно з поточними та прогнозованими втратами виторгу й доданої вартості, оцінювалась в $1,164 трлн та $385,7 млрд відповідно від початку повномасштабного вторгнення, підрахували експерти KSE Institute.

У листопаді 2024-го президент Володимир Зеленський заявив, що збитки, яких Україна зазнала через російську агресію, досягли близько $800 млрд.