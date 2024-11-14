ВАКС приговорил депутата Андрея Одарченко к восьми годам тюрьмы за попытку дать взятку в биткоинах Мустафе Найему

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 ноября признал народного депутата Андрея Одарченко виновным в попытке подкупить биткоинами экс-главу Госагентства по восстановлению Мустафу Найема. Судья Виктор Ногачевский назначил нардепу восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили Transparency International Ukraine и Центр противодействия коррупции .

Подробности

Суд конфисковал у Одарченко две квартиры в Харькове площадью 61 и 51 кв. м, жилой дом под Харьковом площадью 100 кв. м, жилой дом в Харькове площадью 159 кв. м, четыре земельных участка, два нежилых здания площадью 89 и 625 кв. м.

Суд также применил спецконфискацию к 0,39 биткоина и криптокошельку. Это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода, которую удалось задокументировать в криптовалюте.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Контекст

В ноябре 2023 года депутата от фракции «Слуги народа», члена комитета Совета по антикоррупционной политике Андрея Одарченко уличили в предложении главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему взятки в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте $50 000. По данным следствия, в августе 2023 года нардеп обратился с просьбой посодействовать выделению средств на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

Сторона защиты утверждала, что без провокации со стороны Найема преступления бы не было. Ранее на допросе в суде Одарченко признал, что он действительно предложил взятку, но Найем якобы заставил его это сделать, поскольку убеждал, что иначе деньги не выделят. По версии защитников, Найем еще с 2023 года конфиденциально сотрудничает с правоохранительными органами.

Защита просил оправдать Одарченко в связи с тем, что нет должных и допустимых доказательств наличия в его действиях состава преступления.

Однако прокурор отметила, что о провокации Одарченко сообщил только после того, как покинул Украину. По ее мнению, зафиксированные разговоры между ним и Найемом не содержат признаков провокации, а Одарченко предлагал взятку Найему несколько раз. Сторона обвинения просила суд о 10 годах лишения свободы Одарченко с лишением права занимать определенные должности и конфискацией всего имущества.

До начала судебных дебатов Одарченко уехал из Украины. Его объявили в розыск, однако нардеп присоединился к заседанию онлайн и заявил, что покинул территорию Украины в связи с «опасностью для его жизни и здоровья».