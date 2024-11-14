ВАКС засудив депутата Андрія Одарченка до восьми років в’язниці за спробу дати хабар у біткоїнах Мустафі Найєму

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 14 листопада визнав народного депутата Андрія Одарченка винним у спробі підкупити біткоїнами ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма. Суддя Віктор Ногачевський призначив нардепові вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили Transparency International Ukraine та Центр протидії корупції .

Деталі

Суд конфіскував у Одарченка дві квартири в Харкові площею 61 та 51 кв. м, житловий будинок під Харковом площею 100 кв. м, житловий будинок у Харкові площею 159 кв. м, чотири земельні ділянки, дві нежитлові будівлі площею 89 і 625 кв. м.

Суд також застосував спецконфіскацію до 0,39 біткоїна і криптогаманця. Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.

Вирок суду ще може бути оскаржено в апеляційній інстанції.

Контекст

У листопаді 2023 року депутата від фракції «Слуги народу», члена комітету Ради з питань антикорупційної політики Андрія Одарченка викрили в пропонуванні голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму хабаря в криптовалюті Bitcoin в еквіваленті $50 000. За даними слідства, в серпні 2023 року нардеп звернувся з проханням посприяти виділенню коштів на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

Сторона захисту стверджувала, що без провокації з боку Найєма злочину б не було. Раніше на допиті в суді Одарченко визнав, що він справді запропонував хабар, але Найєм нібито змусив його це зробити, оскільки переконував, що інакше гроші не виділять. За версією захисників, Найєм ще з 2023-го конфіденційно співпрацює з правоохоронними органами.

Захист просив виправдати Одарченка у зв’язку з тим, що немає належних і допустимих доказів наявності в його діях складу злочину.

Однак прокурорка зазначила, що про провокацію Одарченко повідомив лише після того, як залишив Україну. На її думку, зафіксовані розмови між ним та Наємом не містять ознак провокації, а Одарченко пропонував хабар Найємові кілька разів. Сторона обвинувачення просила суд про 10 років позбавлення волі для Одарченка із позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією всього майна.

До початку судових дебатів Одарченко виїхав з України. Його оголосили в розшук, проте нардеп приєднався до засідання онлайн і заявив, що залишив територію України у зв’язку з «небезпекою для його життя і здоров’я».