Великобритания внесла в санкционные списки против России 135 судов, связанных со страной-агрессором. Это часть флота, который незаконно перевез с начала 2024 года грузов на $24 млрд, говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Подробности

Санкции введены одновременно с решением Лондона и Брюсселя снизить предельную цену на российскую нефть с $60 до $47,60 за баррель.

Помимо судов под ограничения попала компания INTERSHIPPING SERVICES LLC, регистрировавшая суда «теневого флота» под флагом Габона. Эти суда перевозили продукцию стоимостью до $10 млрд в интересах РФ.

Санкции также коснулись LITASCO MIDDLE EAST DMCC, помогавшей российскому «Лукойлу» перевозить большие объемы нефти с помощью «теневого флота».

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми подчеркнул, что эти ограничения «еще больше подорвут «теневой флот» Путина и высушат его военную казну». Он подчеркнул, что Лондон не будет пассивно наблюдать, как Москва избегает серьезных мирных переговоров.

Контекст

Великобритания уже ввела санкции против более чем 250 судов, перевозивших российские энергоресурсы. За три года действия западных ограничений нефтяные и газовые доходы РФ сократились более чем на треть.

Российская экономика, по оценкам Лондона, испытывает растущее давление: резервы ФНБ истощаются, инфляция ускоряется, а расходы на оборону и безопасность достигают рекордных уровней.

18 июля послы ЕС одобрили новый, 18-й, пакет санкций против России, предполагающий снижение установленного «Группой семи» лимита цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель.

Верховная представительница ЕС по внешней политике Кая Каллас назвала эти санкции одними из самых строгих. По ее словам, они направлены против газопроводов «Северный поток», 105 судов российского «теневого флота», а также крупнейшего НПЗ «Роснефти» в Индии. Ограничения также коснулись 22 российских банков.

Санкции включают: создание реестра флагов для отслеживания судов, блокировку финансирования российских банков, ограничения для китайских банков, помогающих обходить санкции, запрет экспорта технологий для производства дронов, а также меры против лиц, распространяющих российские нарративы среди украинских детей.

Одобренный ЕС 18-й пакет санкций предусматривает запрет на импорт из третьих стран продуктов переработки российской нефти. Основные выгодоприобретатели – Индия и Турция, заработавшие миллиарды на продаже в Европу нефтепродуктов из российской нефти.