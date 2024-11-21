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Великобритания ввела санкции против Фирташа

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Великобритания ввела санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и двух связанных с ним лиц, говорится в сообщении британского правительства 21 ноября. Страна решила заморозить его активы и запретить въезд.

Фирташ является основателем и владельцем Group DF, основные направления деятельности группы – азотный, титановый и газовый бизнесы.

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Ключевые факты

  • Согласно сообщению, Дмитрий Фирташ был или привлечен к ответственности за участие в серьезной коррупции. В частности, «Фирташ был привлечен к подкупу государственных должностных лиц для получения лицензий на добычу полезных ископаемых, а также к незаконному присвоению имущества из газотранспортной сети Украины», отмечается в сообщении.
  • Под санкции попала его жена Лада Фирташ и финансист Денис Горбуненко. Отмечается, что Фирташ «участвовала в получении финансовой выгоды или любой другой выгоды от серьезной коррупции». В то же время Горбуненко «участвовал в совершении серьезной коррупции в интересах Дмитрия Фирташа, находясь на контролирующей должности в Родовид Банке».
  • Всем троим заморозили активы, Дмитрию и Ладе Фирташ также запретили въезд в страну.

Контекст

В июне 2021 года СНБО ввел санкции против Дмитрия Фирташа, они были связаны с его участием в титановом бизнесе: заводы Фирташа поставляли титан для оборонной промышленности России. Кроме Фирташа, Совет безопасности ввел санкции в отношении Павла Фукса. Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Фукс причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

24 июня 2024 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о продлении санкций в отношении 390 физических и 366 юрлиц сроком еще на 10 лет. В списке, в частности, был бизнесмен Дмитрий Фирташ. Group DF заявила, что считает решение СНБО попыткой оказывать давление на бизнес. Компания называет санкции против Фирташа «несправедливыми» и уже оспаривает их в украинском суде, а также планирует обращаться в международные суды.

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