Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа

Велика Британія запровадила санкції проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа та двох повʼязаних із ним осіб, йдеться у повідомленні британського уряду 21 листопада. Країна вирішила заморозити його активи та заборонити вʼїзд.
Фірташ є засновником і власником Group DF, основними напрямами діяльності групи є азотний, титановий, і газовий бізнеси.
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Ключові факти
- Згідно із повідомленням, Дмитро Фірташ був або є притягнутим до відповідальності за участь у серйозній корупції. Зокрема, «Фірташ був залучений до підкупу державних посадових осіб для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, а також був залучений до незаконного привласнення майна з газотранспортної мережі України», зазначається в повідомленні.
- Під санкції потрапила його дружина Лада Фірташ і фінансист Денис Горбуненко. Зазначається, Фірташ «брала участь в отриманні фінансової вигоди або будь-якої іншої вигоди від серйозної корупції». Водночас Горбуненко «брав участь у вчиненні серйозної корупції в інтересах Дмитра Фірташа, перебуваючи на контролюючій посаді в Родовід Банку».
- Усім трьом заморозили активи, Дмитру та Ладі Фірташам також заборонили вʼїзд до країни.
Контекст
У червні 2021 року РНБО ввела санкції проти Дмитра Фірташа, вони були повʼязані з його участю у титановому бізнесі: заводи Фірташа постачали титан для оборонної промисловості Росії. Окрім Фірташа, Рада безпеки ввела санкції стосовно Павла Фукса. Тоді секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що Фукс причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
24 червня 2024-го президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про продовження санкцій стосовно 390 фізичних і 366 юросіб терміном ще на 10 років. У списку, зокрема, був бізнесмен Дмитро Фірташ. Group DF заявила, що вважає рішення РНБО спробою чинити тиск на бізнес. Компанія називає санкції проти Фірташа «несправедливими» і вже оскаржує їх в українському суді, а такожі планує звертатися у міжнародні суди.
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