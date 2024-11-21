Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа

Велика Британія запровадила санкції проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа та двох повʼязаних із ним осіб, йдеться у повідомленні британського уряду 21 листопада. Країна вирішила заморозити його активи та заборонити вʼїзд.

Фірташ є засновником і власником Group DF, основними напрямами діяльності групи є азотний, титановий, і газовий бізнеси.