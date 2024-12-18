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Верховная Рада не будет сегодня рассматривать законопроект, который может ограничить свободу слова

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Верховная Рада во время заседания 18 декабря не будет рассматривать законопроект №10242, который может ограничить свободу слова в Украине, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Против принятия законопроекта выступили медиа и общественные организации, считающие, что он может быть использован для преследования журналистов.

Ключевые факты

  • По словам депутата, сегодня законопроект №10242 в Раде рассматриваться не будет.
  • Это связано с общей позицией медиасообщества относительно неприемлемости законопроекта и наличием 1600 правок от депутатов.
  • Железняк добавил, что также повлияла общая позиция НАБУ и САП по отмене так называемых правок Лозового.
  • Накануне депутат сообщил, что этот законопроект был внесен в повестку дня Рады 18 декабря.

Контекст

Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за разглашение конфиденциальной информации из публичных реестров в период военного положения. Сначала предлагалось наказание до восьми лет заключения, но до второго чтения срок уменьшили до пяти лет.

Проект был принят в первом чтении 16 января 2024 года, но уже дважды не набрал необходимой поддержки во втором чтении.

В Институте массовой информации (ИМИ) отмечают, что, несмотря на сокращение срока наказания, в проекте не учтены важные рекомендации по защите лиц, разглашающих конфиденциальную информацию в интересах общества, в том числе журналистов и разоблачителей коррупции. «Этот инструмент все еще может быть использован для преследования журналистов за расследования, которые не нравятся представителям власти», – говорится в заявлении ИМИ.

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