Верховная Рада не будет сегодня рассматривать законопроект, который может ограничить свободу слова

Верховная Рада во время заседания 18 декабря не будет рассматривать законопроект №10242, который может ограничить свободу слова в Украине, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Против принятия законопроекта выступили медиа и общественные организации, считающие, что он может быть использован для преследования журналистов.

Ключевые факты

По словам депутата, сегодня законопроект №10242 в Раде рассматриваться не будет.

Это связано с общей позицией медиасообщества относительно неприемлемости законопроекта и наличием 1600 правок от депутатов.

Железняк добавил, что также повлияла общая позиция НАБУ и САП по отмене так называемых правок Лозового.

Накануне депутат сообщил, что этот законопроект был внесен в повестку дня Рады 18 декабря.

Контекст

Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за разглашение конфиденциальной информации из публичных реестров в период военного положения. Сначала предлагалось наказание до восьми лет заключения, но до второго чтения срок уменьшили до пяти лет.

Проект был принят в первом чтении 16 января 2024 года, но уже дважды не набрал необходимой поддержки во втором чтении.

В Институте массовой информации (ИМИ) отмечают, что, несмотря на сокращение срока наказания, в проекте не учтены важные рекомендации по защите лиц, разглашающих конфиденциальную информацию в интересах общества, в том числе журналистов и разоблачителей коррупции. «Этот инструмент все еще может быть использован для преследования журналистов за расследования, которые не нравятся представителям власти», – говорится в заявлении ИМИ.