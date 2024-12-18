Верховна Рада не розглядатиме сьогодні законопроєкт, який може обмежити свободу слова

Верховна Рада під час засідання 18 грудня не розглядатиме законопроєкт №10242, який може обмежити свободу слова в Україні, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Проти ухвалення законопроєкту виступили медіа та громадські організації, які вважають, що він може бути використаний для переслідування журналістів.
Ключові факти
- За словами депутата, сьогодні законопроєкт №10242 в Раді розглядатися не буде.
- Це повʼязано зі спільною позицією медіаспільноти щодо неприйнятності законопроєкту і наявністю 1600 правок від депутатів.
- Железняк додав, що також вплинула спільна позиція НАБУ і САП щодо скасування так званих правок Лозового.
- Напередодні депутат повідомив, що цей законопроєкт внесли до порядку денного Ради 18 грудня.
Контекст
Законопроєкт передбачає введення кримінальної відповідальності за розголошення конфіденційної інформації з публічних реєстрів у період воєнного стану. Спочатку пропонувалося покарання до восьми років увʼязнення, але до другого читання термін зменшили до пʼяти років.
Проєкт був ухвалений у першому читанні 16 січня 2024 року, але вже двічі не набрав необхідної підтримки в другому читанні.
В Інституті масової інформації (ІМІ) зауважують, що, попри скорочення терміну покарання, в проєкті не враховані важливі рекомендації щодо захисту осіб, які розголошують конфіденційну інформацію в інтересах суспільства, зокрема журналістів і викривачів корупції. «Цей інструмент все ще може бути використаний для переслідування журналістів за розслідування, які не подобаються представникам влади», – йдеться в заяві ІМІ.
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