Верховна Рада не розглядатиме сьогодні законопроєкт, який може обмежити свободу слова

Верховна Рада під час засідання 18 грудня не розглядатиме законопроєкт №10242, який може обмежити свободу слова в Україні, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Проти ухвалення законопроєкту виступили медіа та громадські організації, які вважають, що він може бути використаний для переслідування журналістів.

Ключові факти

За словами депутата, сьогодні законопроєкт №10242 в Раді розглядатися не буде.

Це повʼязано зі спільною позицією медіаспільноти щодо неприйнятності законопроєкту і наявністю 1600 правок від депутатів.

Железняк додав, що також вплинула спільна позиція НАБУ і САП щодо скасування так званих правок Лозового.

Напередодні депутат повідомив, що цей законопроєкт внесли до порядку денного Ради 18 грудня.

Контекст

Законопроєкт передбачає введення кримінальної відповідальності за розголошення конфіденційної інформації з публічних реєстрів у період воєнного стану. Спочатку пропонувалося покарання до восьми років увʼязнення, але до другого читання термін зменшили до пʼяти років.

Проєкт був ухвалений у першому читанні 16 січня 2024 року, але вже двічі не набрав необхідної підтримки в другому читанні.

В Інституті масової інформації (ІМІ) зауважують, що, попри скорочення терміну покарання, в проєкті не враховані важливі рекомендації щодо захисту осіб, які розголошують конфіденційну інформацію в інтересах суспільства, зокрема журналістів і викривачів корупції. «Цей інструмент все ще може бути використаний для переслідування журналістів за розслідування, які не подобаються представникам влади», – йдеться в заяві ІМІ.