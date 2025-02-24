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Верховная Рада провалила голосование за постановление о выборах после обеспечения устойчивого мира

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Верховной Раде не хватило голосов для принятия постановления о поддержке демократии в Украине (№13039), сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Документ поддержали всего 218 депутатов.

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Ключевые факты

  • В документе говорится, что Верховная Рада констатирует, что военное положение в Украине не позволяет провести выборы согласно Конституции Украины. «Вместе с тем украинский народ единый в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны», говорится в тексте.
  • Рада намеревалась заявить, что «Украина, как демократическая страна, как только на ее территории будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, по решению парламента Украины объявит проведение выборов президента Украины и обеспечит их проведение в соответствии со всеми международными избирательными стандартами».
  • Парламент в постановлении напоминал, что президент Владимир Зеленский избран на свободных, прозрачных, демократических выборах и его мандат не подвергается сомнению.
  • «Парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и подчеркивает, что президент Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины», – говорится в постановлении депутатов.

Контекст

На проведении выборов в Украине настаивает Россия, в частности президент РФ Владимир Путин называет Зеленского «нелегитимным» президентом. По словам Зеленского, Россия знает, что переговоры с ним «непростые», поэтому «понятно, что Россия хочет от него избавиться».

18 февраля Трамп сказал, что Россия требует проведения выборов в Украине, и это объективная ситуация. Трамп заявил, что рейтинг Зеленского якобы уже упал до 4%. «Я думаю, что если садиться за стол, то здесь уже украинский народ решит, что давно не было выборов. Это не Россия говорит Украине, что нужны выборы, это объективная ситуация», – сказал он.

19 февраля КМИС обнародовал результаты опроса украинцев, которые показали, что 57% респондентов выразили доверие президенту Зеленскому, в то же время не доверяют ему 37%.

Зеленский уже заявил, что данные о падении рейтинга президента Украины до 4%, озвученные президентом США, являются дезинформацией российского происхождения. Он добавил, что Трамп «к сожалению, живет в этом дезинформационном пространстве».

Вечером 19 февраля Трамп вообще назвал Зеленского «диктатором без выборов», несмотря на то что в условиях военного положения Конституция Украины и профильное законодательство запрещают проведение любых выборов.

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