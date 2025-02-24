Верховна Рада провалила голосування за постанову про вибори після забезпечення сталого миру

Верховній Раді не вистачило голосів для схвалення постанови про підтримку демократії в Україні (№13039), повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Документ підтримали лише 218 депутатів.

Ключові факти

У документі сказано, що Верховна Рада констатує, що воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України. «Разом із тим, український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни», сказано в тексті.

Рада мала намір заявити, що «Україна як демократична країна, щойно на її території буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир, за рішенням парламенту України оголосить проведення виборів президента України і забезпечить їх проведення відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів».

Парламент у постанові нагадував, що президент Володимир Зеленський обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах і його мандат не ставиться під сумнів.

«Парламент України акцентує увагу на необхідності дотримання передбаченого законами України принципу інституційної безперервності влади, особливо в умовах дії правового режиму воєнного стану, та наголошує, що президент Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України згідно з частиною першою статті 108 Конституції України», – сказано у постанові, на яку не вистачило голосів депутатів.

Контекст

На проведенні виборів в Україні наполягає Росія, зокрема, президент РФ Володимир Путін називає Зеленського «нелегітимним» президентом. За словами Зеленського, Росія знає, що переговори з ним «непрості», тому «зрозуміло, що Росія хоче його позбутися».

18 лютого Трамп сказав, що Росія вимагає проведення виборів в Україні, і це «обʼєктивна ситуація». Трамп заявив, що рейтинг Зеленського начебто вже впав до 4%. «Я думаю, що якщо сідати за стіл, то тут вже й український народ вирішить, що давно не було виборів. Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це обʼєктивна ситуація», – сказав він.

19 лютого КМІС оприлюднив результати опитування українців, які показали, що 57% респондентів висловили довіру президенту Зеленському, водночас не довіряють йому 37%.

Зеленський уже заявив, що дані про падіння рейтингу президента України до 4%, озвучені президентом США, є дезінформацією російського походження. Він додав, що Трамп «на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі».

Ввечері 19 лютого Трамп взагалі назвав Зеленського «диктатором без виборів», попри те що в умовах воєнного стану Конституція України та профільне законодавство забороняють проведення будь-яких виборів.