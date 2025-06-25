Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт щодо змін до державного бюджету на 2025 рік, згідно із ним планується збільшити видатки загального фонду на 449 млрд грн, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль 25 червня. Надалі документ буде подано у Верховну Раду.

Ключові факти

Уряд пропонує збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд грн. З них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони.

Пропонується більше 100 млрд грн спрямувати Мінстратегпрому, Нацгвардії, Прикордонної служби, СБУ, Головного управління розвідки.

Ще 6,3 млрд грн планується направити Мінцифри, зокрема для розвитку оборонних інновацій.

Джерела покриття цих видатків – збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень.

За перші пʼять місяців цього року уряд виділив на оборону та безпеку України майже 1 трлн грн, нагадав Шмигаль. «Це 2/3 від усього, що ми витрачаємо з державного бюджету.Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то ми виділили на армію та безпеку на 34% більше коштів», – сказав очільник уряду.

Контекст

На початку липня парламент розгляне законопроєкт про перегляд бюджету для покриття додаткових витрат на армію. Про це Forbes Ukraine повідомили два народні депутати з фінансового блоку. Те, що цього року уряду не уникнути збільшення бюджету, підтвердив і міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Верховній Раді 5 червня. Ідеться про додаткову потребу в орієнтовно 400 млрд грн, хоча військові просили у Мінфіну майжевдвічі більше, каже депутат із фінансового блоку Ради.

Який обсяг дефіциту бюджету влада планує покрити ОВДП і через детінізацію та коли депутати мають ухвалити законопроєкт – у матеріалі Forbes Ukraine.

За словами депутатки й очільниці бюджетного комітету парламенту Роксолани Підласої, зміни до бюджету на 400 млрд грн будуть ухвалені Верховною Радою і підписані президентом до кінця серпня.