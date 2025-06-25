Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт щодо змін до державного бюджету на 2025 рік, згідно із ним планується збільшити видатки загального фонду на 449 млрд грн, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль 25 червня. Надалі документ буде подано у Верховну Раду.
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Ключові факти
- Уряд пропонує збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд грн. З них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони.
- Пропонується більше 100 млрд грн спрямувати Мінстратегпрому, Нацгвардії, Прикордонної служби, СБУ, Головного управління розвідки.
- Ще 6,3 млрд грн планується направити Мінцифри, зокрема для розвитку оборонних інновацій.
- Джерела покриття цих видатків – збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень.
- За перші пʼять місяців цього року уряд виділив на оборону та безпеку України майже 1 трлн грн, нагадав Шмигаль. «Це 2/3 від усього, що ми витрачаємо з державного бюджету.Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то ми виділили на армію та безпеку на 34% більше коштів», – сказав очільник уряду.
Контекст
На початку липня парламент розгляне законопроєкт про перегляд бюджету для покриття додаткових витрат на армію. Про це Forbes Ukraine повідомили два народні депутати з фінансового блоку. Те, що цього року уряду не уникнути збільшення бюджету, підтвердив і міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Верховній Раді 5 червня. Ідеться про додаткову потребу в орієнтовно 400 млрд грн, хоча військові просили у Мінфіну майжевдвічі більше, каже депутат із фінансового блоку Ради.
Який обсяг дефіциту бюджету влада планує покрити ОВДП і через детінізацію та коли депутати мають ухвалити законопроєкт – у матеріалі Forbes Ukraine.
За словами депутатки й очільниці бюджетного комітету парламенту Роксолани Підласої, зміни до бюджету на 400 млрд грн будуть ухвалені Верховною Радою і підписані президентом до кінця серпня.
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