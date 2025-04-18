«Издатель из Западной или Северной Европы». Томаш Фиала назвал условие, при котором готов продать «Украинскую правду»

Владелец издания «Украинская правда» Томаш Фиала потенциально готов был бы продать издание профессиональному международному медиа. В частности, одному из издателей Западной или Северной Европы. Об этом в своем репортаже с 25-летия «Украинской правды» пишет «Детектор медиа» .

Ключевые факты

«Сейчас «Украинскую правду» не продаем, и был бы счастлив ее удержать 21 год, как Елена », – говорит Томаш Фиала. По его словам, единственная возможность продать «Украинскую правду» – найти профессиональное международное медиа с трек-рекордом минимум 25 лет работы на международных рынках.

», – говорит Томаш Фиала. По его словам, единственная возможность продать «Украинскую правду» – найти профессиональное международное медиа с трек-рекордом минимум 25 лет работы на международных рынках. «Я был бы согласен привлечь такого партнера. Но не то, что мне это как-то хочется или нужно», – говорит Фиала. Если найдется какой-нибудь издатель из Западной или Северной Европы, то это бы добавило качества «Украинской правде» и «это теоретически можно рассматривать».

Однако в Украине нет издателей или инвесторов, у которых есть «трекер» 25 лет владения независимыми медиа, отмечает Фиала.

Контекст

В мае 2021 года Томаш Фиала купил «Украинскую правду». «Инвестиционная компания убеждена в больших перспективах цифровых медиа как успешного бизнеса, популярность которых будет расти в течение следующих лет», – отмечалось в сообщении Dragon Capital.

Forbes Ukraine тогда оценивал сделку по российскому мультипликатору и «ирландской» формуле, соответственно, УП могла стоить $1,4–1,8 млн или $508 200.

«С Еленой мы не торговались, и я думаю, что если бы она захотела, то могла бы продать и дороже», – говорил на праздновании 25-летия УП Томаш Фиала. Он не считает УП бизнес-активом.

Dragon Capital также принадлежит медиахолдинг НВ, состоящий из одноименных журнала, радиостанции и интернет-портала, а также компания Treeum, управляющая сайтами Minfin.ua и finance.ua.

Благодаря синергии этих проектов каждый из них может зарабатывать больше, говорил Forbes Ukraine в мае 2021 года бывший совладелец издательства «УМХ» Борис Ложкин. Это возможно за счет более широкого охвата аудитории, интересной большим игрокам, покупающим большое количество рекламного инвентаря, отмечал член правления Интернет Ассоциации Украины Александр Глущенко.