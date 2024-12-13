После российской атаки пять из девяти энергоблоков АЭС Украины снизили мощность – МАГАТЭ

Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры 13 декабря мощность пяти из девяти действующих ядерных энергоблоков АЭС Украины была снижена. Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х. Российская атака на энергообъекты Украины произошла через день после того, как Совет управляющих МАГАТЭ принял проект резолюции об угрозе ядерной и радиационной безопасности из-за обстрелов РФ.
Подробности
- Агентство не уточнило, на сколько именно украинские АЭС сократили мощность генерации.
- 12 декабря Совет управляющих МАГАТЭ принял проект резолюции, в которой отмечается, что обстрелы энергетической инфраструктуры Украины представляют угрозу ядерной и радиационной безопасности.
- МАГАТЭ будет оценивать риски и степень повреждения энергетической инфраструктуры в Украине, в частности подстанций, критически важных для работы АЭС, говорится в документе.
- Резолция призывает все государства-члены продолжать оказывать поддержку для усиления технической помощи и мониторинговой деятельности МАГАТЭ в Украине.
Контекст
13 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Тревога была объявлена во всех регионах страны. После 08:00 ракеты в основном двигались на Запад Украины, где произошли попадания. Президент Владимир Зеленский сообщил, что враг запустил 93 ракеты и около 200 дронов. Была сбита 81 ракета, в том числе 11 крылатых ракет благодаря украинским F-16. Это была одна из самых больших атак на энергетику страны.
«Укрэнерго» из-за ракетной атаки ограничило поставки электроэнергии, отключив три из шести очередей потребителей, сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко. В Тернопольской области 50% потребителей остались без света из-за ракетного удара по энергообъектам. Объем ограничений увеличился с одной до трех очередей одновременно.
Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что энергетики принимают все меры для минимизации последствий атак. Повреждения будут уточнены, как только позволит ситуация безопасности.
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