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Wizz Air планирует запустить 400 маршрутов в Украине после открытия неба

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Wizz Air готовится к открытию украинского неба /Getty Images

Wizz Air готовится к открытию украинского неба Фото Getty Images

Европейский авиаперевозчик Wizz Air разработал план быстрого расширения своей сети в Украине после открытия воздушного пространства: в течение шести месяцев после открытия неба компания планирует запустить около 400 маршрутов, что позволит перевозить до 5 млн пассажиров в год. Об этом сообщил гендиректор Wizz Air Йозеф Варади на организованной аналитическим центром We Build Ukraine конференции 25 марта, пишет «Интерфакс-Украина».

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Подробности

  • Авиаперевозчик не только рассматривает возможность возобновления рейсов в Украину, но и намерен организовать базовые операции внутри страны.
  • Представители Wizz Air уже не раз посещали Украину и проводили переговоры с местными аэропортами.
  • По словам Варади, процесс заключения коммерческих соглашений с украинскими аэропортами находится на финальном этапе, что позволяет лоукостеру быстро возобновить работу сразу после открытия авиапространства.
  • «Мы разработали план создания сети из около 400 маршрутов в течение первых шести месяцев, что создаст пропускную способность в 5 млн мест в год. И когда вы будете готовы, мы будем готовы», – заявил Варади.

Контекст

Ранее руководство международного аэропорта Борисполь в Будапеште встречалось с представителями Wizz Air для обсуждения оперативного запуска авиаперевозок после возобновления полетов в Украине.

Разговоры о возобновлении полетов ведутся более двух лет. В декабре 2023-го глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что «вскоре» самолеты улетят из Борисполя.

Украина могла возобновить полеты по крайней мере из одного из аэропортов – Львова или Борисполя – еще до конца января 2025-го, заявил старший партнер страховой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) 7 ноября.

Обеспечить механизмы страхования полетов из аэропорта Львов гораздо проще, чем из Киева. До воздушного пространства ЕС всего 6–7 минут лета. Пассажирские Airbus-320 и Boeing-737, как и небольшой пассажирский авиалайнер, будут нуждаться в страховке минимум в $750 млн, оценивает менеджер Marsh McLennan Эллисон. «Львов гораздо безопаснее Тель-Авива», – уверен Эллисон.

Руководство украинской SkyUp заявляло, что компания будет готова вернуться к полетам из Украины в течение 3-4 недель после официального открытия воздушного пространства.

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