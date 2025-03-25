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Wizz Air планує запустити 400 маршрутів в Україні після відкриття неба

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Wizz Air готується до відкриття українського неба /Getty Images

Wizz Air готується до відкриття українського неба Фото Getty Images

Європейський авіаперевізник Wizz Air розробив план швидкого розширення своєї мережі в Україні після відкриття повітряного простору: протягом шести місяців після відкриття неба компанія планує запустити близько 400 маршрутів, що дасть змогу перевозити до 5 млн пасажирів на рік. Про це повідомив гендиректор Wizz Air Йозеф Вараді на організованій аналітичним центром We Build Ukraine конференції 25 березня, пише «Інтерфакс-Україна».

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Деталі

  • Авіаперевізник не лише розглядає можливість відновлення рейсів до України, а й має намір організувати базові операції всередині країни. 
  • Представники Wizz Air уже неодноразово відвідували Україну та проводили переговори з місцевими аеропортами.
  • За словами Вараді, процес укладання комерційних угод з українськими аеропортами перебуває на фінальному етапі, що дозволяє лоукостеру швидко відновити роботу одразу після відкриття авіапростору.
  • «Ми розробили план створення мережі з близько 400 маршрутів протягом перших шести місяців, що створить пропускну спроможність у 5 млн місць на рік. І коли ви будете готові, ми будемо готові», – заявив Вараді.

Контекст

Раніше керівництво міжнародного аеропорту Бориспіль у Будапешті зустрічалося з представниками Wizz Air для обговорення оперативного запуску авіаперевезень після відновлення польотів в Україні.

Розмови про відновлення польотів ведуться більше двох років. У грудні 2023-го голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що «незабаром» літаки полетять із Борисполя. 

Україна могла відновити польоти принаймні з одного з аеропортів – Львова або Борисполя – ще до кінця січня 2025-го, заявив старший партнер страхової компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) 7 листопада.

Забезпечити механізми страхування польотів з аеропорту Львів значно простіше, ніж із Києва. До повітряного простору ЄС лише 6–7 хвилин льоту. Пасажирські Airbus-320 і Boeing-737, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на $750 млн, оцінює менеджер Marsh McLennan Еллісон. «Львів набагато безпечніший за Тель-Авів», – впевнений Еллісон. 

Керівництво української SkyUp заявляло, що компанія буде готова повернутися до польотів з України протягом 3–4 тижнів після офіційного відкриття повітряного простору.

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