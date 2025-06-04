Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Защиту для украинцев в ЕС продлят до 2027 года: Еврокомиссия предложила новый план. Что он предполагает

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Европейская Комиссия предложила продлить временную защиту для украинцев в ЕС до 4 марта 2027 г. и разработать план перехода в другие правовые статусы. Этот шаг направлен на поддержку 4,3 млн переселенцев и станет основой для их добровольного возвращения, когда ситуация с безопасностью в Украине это будет позволять, говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии от 4 июня.

Подробности

  • Еврокомиссия объявила о плане продления временной защиты для убежавших от российской агрессии против Украины лиц еще на год – до 4 марта 2027 года.
  • Это решение, которое должен утвердить Совет ЕС, обеспечит правовую определенность более 4,3 млн украинских переселенцев и стран-членов, сохраняя единые стандарты защиты во всем ЕС, говорится в сообщении.
  • В то же время предложена рекомендация Совета для скоординированного перехода от действующей до марта 2026 года временной защиты в другие правовые статусы.
  • Эти меры учитывают потребности переселенцев, интегрируемых в общества стран ЕС, и необходимость восстановления Украины, пояснили в Еврокомиссии.
  • Если ситуация в Украине улучшится, Брюссель может предложить прекратить защиту раньше.

Основные пункты

  • Переход в другие правовые статусы. Многие украинцы, которые освоили язык, нашли работу или получают образование, смогут получить национальные или европейские виды на проживание на основе работы, образования или статуса долгосрочного резидента.
  • Подготовка к возвращению в Украину. Страны-члены должны организовать добровольные программы возвращения в сотрудничестве с украинскими властями и разрешить ознакомительные поездки для оценки условий. Это будет способствовать поэтапному возвращению после завершения временной защиты.
  • Информационная поддержка. Комиссия поддерживает создание Unity Hubs – информационных центров в странах ЕС с участием Украины, которые будут предоставлять данные об интеграции и возвращении. Финансирование возможно через Фонд по вопросам убежища, миграции и интеграции (AMIF). Комиссия также назначит спецпосланника украинцам в ЕС.
  • Координация и обмен данными. Страны-члены будут обмениваться информацией через Платформу солидарности, а данные будут обновляться в Регистрационной платформе временной защиты.

Контекст

На конец февраля статус временной защиты в странах ЕС получили более 4,3 млн украинцев, покинувших страну из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, что на 100 000 человек больше, чем в предыдущем году.

Механизм временной защиты позволяет украинцам легально проживать в странах-членах ЕС, которые присоединились к этой программе, получать доступ к рынку труда, образованию, медицинским услугам, социальному обеспечению и жилью.

Летом 2024 года Совет ЕС принял решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні