Европейская Комиссия предложила продлить временную защиту для украинцев в ЕС до 4 марта 2027 г. и разработать план перехода в другие правовые статусы. Этот шаг направлен на поддержку 4,3 млн переселенцев и станет основой для их добровольного возвращения, когда ситуация с безопасностью в Украине это будет позволять, говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии от 4 июня.

Подробности

Еврокомиссия объявила о плане продления временной защиты для убежавших от российской агрессии против Украины лиц еще на год – до 4 марта 2027 года.

Это решение, которое должен утвердить Совет ЕС, обеспечит правовую определенность более 4,3 млн украинских переселенцев и стран-членов, сохраняя единые стандарты защиты во всем ЕС, говорится в сообщении.

В то же время предложена рекомендация Совета для скоординированного перехода от действующей до марта 2026 года временной защиты в другие правовые статусы.

Эти меры учитывают потребности переселенцев, интегрируемых в общества стран ЕС, и необходимость восстановления Украины, пояснили в Еврокомиссии.

Если ситуация в Украине улучшится, Брюссель может предложить прекратить защиту раньше.

Основные пункты

Переход в другие правовые статусы . Многие украинцы, которые освоили язык, нашли работу или получают образование, смогут получить национальные или европейские виды на проживание на основе работы, образования или статуса долгосрочного резидента.

. Многие украинцы, которые освоили язык, нашли работу или получают образование, смогут получить национальные или европейские виды на проживание на основе работы, образования или статуса долгосрочного резидента. Подготовка к возвращению в Украину . Страны-члены должны организовать добровольные программы возвращения в сотрудничестве с украинскими властями и разрешить ознакомительные поездки для оценки условий. Это будет способствовать поэтапному возвращению после завершения временной защиты.

. Страны-члены должны организовать добровольные программы возвращения в сотрудничестве с украинскими властями и разрешить ознакомительные поездки для оценки условий. Это будет способствовать поэтапному возвращению после завершения временной защиты. Информационная поддержка . Комиссия поддерживает создание Unity Hubs – информационных центров в странах ЕС с участием Украины, которые будут предоставлять данные об интеграции и возвращении. Финансирование возможно через Фонд по вопросам убежища, миграции и интеграции (AMIF). Комиссия также назначит спецпосланника украинцам в ЕС.

. Комиссия поддерживает создание Unity Hubs – информационных центров в странах ЕС с участием Украины, которые будут предоставлять данные об интеграции и возвращении. Финансирование возможно через Фонд по вопросам убежища, миграции и интеграции (AMIF). Комиссия также назначит спецпосланника украинцам в ЕС. Координация и обмен данными. Страны-члены будут обмениваться информацией через Платформу солидарности, а данные будут обновляться в Регистрационной платформе временной защиты.

Контекст

На конец февраля статус временной защиты в странах ЕС получили более 4,3 млн украинцев, покинувших страну из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, что на 100 000 человек больше, чем в предыдущем году.

Механизм временной защиты позволяет украинцам легально проживать в странах-членах ЕС, которые присоединились к этой программе, получать доступ к рынку труда, образованию, медицинским услугам, социальному обеспечению и жилью.

Летом 2024 года Совет ЕС принял решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года.