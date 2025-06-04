Європейська Комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС до 4 березня 2027 року та розробити план переходу до інших правових статусів. Цей крок спрямований на підтримку 4,3 млн переселенців та стане основою для їхнього добровільного повернення, коли безпекова ситуація в Україні це дозволятиме, йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії від 4 червня.

Деталі

Єврокомісія оголосила про план продовження тимчасового захисту для осіб, які втекли від російської агресії проти України, ще на рік – до 4 березня 2027 року.

Це рішення, яке має затвердити Рада ЄС, забезпечить правову визначеність для понад 4,3 млн українських переселенців і країн-членів, зберігаючи єдині стандарти захисту в усьому ЄС, ідеться в повідомленні.

Водночас запропоновано рекомендацію Ради для скоординованого переходу від тимчасового захисту, що діє до березня 2026 року, до інших правових статусів.

Ці заходи враховують потреби переселенців, які інтегруються в суспільства країн ЄС, і необхідність відбудови України, пояснила Єврокомісія.

Якщо ситуація в Україні покращиться, Брюссель може запропонувати припинити захист раніше.

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Основні пункти

Перехід до інших правових статусів . Багато українців, які освоїли мову, знайшли роботу чи здобувають освіту, зможуть отримати національні або європейські дозволи на проживання на основі роботи, освіти чи статусу довгострокового резидента.

. Багато українців, які освоїли мову, знайшли роботу чи здобувають освіту, зможуть отримати національні або європейські дозволи на проживання на основі роботи, освіти чи статусу довгострокового резидента. Підготовка до повернення в Україну . Країни-члени мають організувати добровільні програми повернення у співпраці з українською владою та дозволити ознайомчі поїздки для оцінки умов. Це сприятиме поетапному поверненню після завершення тимчасового захисту.

. Країни-члени мають організувати добровільні програми повернення у співпраці з українською владою та дозволити ознайомчі поїздки для оцінки умов. Це сприятиме поетапному поверненню після завершення тимчасового захисту. Інформаційна підтримка . Комісія підтримує створення Unity Hubs – інформаційних центрів у країнах ЄС за участю України, які надаватимуть дані про інтеграцію та повернення. Фінансування можливе через Фонд з питань притулку, міграції та інтеграції (AMIF). Комісія також призначить спецпосланця для українців у ЄС.

. Комісія підтримує створення Unity Hubs – інформаційних центрів у країнах ЄС за участю України, які надаватимуть дані про інтеграцію та повернення. Фінансування можливе через Фонд з питань притулку, міграції та інтеграції (AMIF). Комісія також призначить спецпосланця для українців у ЄС. Координація та обмін даними. Країни-члени обмінюватимуться інформацією через Платформу солідарності, а дані оновлюватимуться в Реєстраційній платформі тимчасового захисту.

Контекст

На кінець лютого статус тимчасового захисту в країнах ЄС отримали понад 4,3 млн українців, які покинули країну через повномасштабну війну, розв’язану Росією, що на 100 000 осіб більше, ніж у попередньому році.

Механізм тимчасового захисту дозволяє українцям легально проживати в країнах – членах ЄС, які приєдналися до цієї програми, отримувати доступ до ринку праці, освіти, медичних послуг, соціального забезпечення та житла.

Улітку 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року.