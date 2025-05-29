Федеральный суд штата Массачусетс, США, обязал администрацию Дональда Трампа возобновить обработку заявлений на иммиграционные льготы, включая разрешения на работу и изменение статуса, для иностранцев, прибывших в США по гуманитарным программам, в том числе по украинской инициативе Uniting for Ukraine (U4U). Об этом сообщила правозащитная организация Justice Action Center.

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Участники программы получили возможность снова подавать заявления на временную защиту, ее продление и разрешения на работу. Однако это решение временное и будет действовать, пока продолжается рассмотрение дела.

Иск подан от имени гуманитарных мигрантов и их американских спонсоров при поддержке правозащитных организаций Justice Action Center, Human Rights First и Haitian Bridge Alliance.

Правозащитники заявляют, что администрация Трампа незаконно приостановила обработку гуманитарных заявлений, поставив под угрозу жизнь тысяч людей.

В настоящее время правительство Трампа пытается оспорить эти решения в Верховном суде.

Контекст

25 января 2025 года Министерство внутренней безопасности США приказало приостановить ряд гуманитарных программ, включая U4U, которая обеспечивает въезд для украинцев. Прием новых заявок от украинцев временно остановлен, пока Служба гражданства и иммиграции США не проработает уже поданные запросы.

В апреле суд временно заблокировал решение администрации Трампа об отмене легального статуса и разрешений на работу для более 500 000 мигрантов, включая Кубу, Гаити, Никарагуа и Венесуэлу.