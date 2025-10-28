Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Денису Шмигалю запустити програму контрольованого експорту зброї вже у листопаді, повідомив 28 жовтня президент за підсумками наради щодо результатів уряду.

Деталі

«Міністр оборони України має до кінця року забезпечити повне виконання завдань з виробництва й постачання дронів – FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків. Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця», – написав він.

За словами Зеленського, «на кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави».

Контекст

За менш ніж три роки українська оборонна промисловість значно зросла: обсяги виробництва зброї збільшилися в 35 разів, досягнувши річного потенціалу в $35 млрд.

30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у Forbes Ukraine міністр оборони Рустем Умєров. За даними Мінстратегпрому, в оборонній промисловості України задіяно близько 800 підприємств, які в 2024 році сумарно виробили зброї приблизно на $9 млрд.

Держава інвестує в капіталомісткі проєкти, зокрема ракетні програми та виробництво боєприпасів, тоді як приватні компанії швидко й гнучко реагують на потреби фронту.

23 вересня на сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Зеленський оголосив, що Україна розпочне експорт озброєнь, щоб показати партнерам сучасні системи, випробувані в бойових умовах. Згодом стало відомо, що Україна створює експортні хаби в США, Європі, на Близькому Сході та в Африці на тлі відновлення продажу зброї.