Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Денису Шмигалю запустити програму контрольованого експорту зброї вже у листопаді, повідомив 28 жовтня президент за підсумками наради щодо результатів уряду.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Міністр оборони України має до кінця року забезпечити повне виконання завдань з виробництва й постачання дронів – FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків. Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця», – написав він.
- За словами Зеленського, «на кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави».
Контекст
За менш ніж три роки українська оборонна промисловість значно зросла: обсяги виробництва зброї збільшилися в 35 разів, досягнувши річного потенціалу в $35 млрд.
30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у Forbes Ukraine міністр оборони Рустем Умєров. За даними Мінстратегпрому, в оборонній промисловості України задіяно близько 800 підприємств, які в 2024 році сумарно виробили зброї приблизно на $9 млрд.
Держава інвестує в капіталомісткі проєкти, зокрема ракетні програми та виробництво боєприпасів, тоді як приватні компанії швидко й гнучко реагують на потреби фронту.
23 вересня на сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Зеленський оголосив, що Україна розпочне експорт озброєнь, щоб показати партнерам сучасні системи, випробувані в бойових умовах. Згодом стало відомо, що Україна створює експортні хаби в США, Європі, на Близькому Сході та в Африці на тлі відновлення продажу зброї.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.