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Сильвестер Яник – один из топ-игроков венчурного рынка Польши с фондами на €150 млн. Как ему это удалось?

Forbes Польша
Forbes

6 хв читання

Cogito Capital Partners, Сильвестер Янік, венчурна компанія /Филипп Миллер/пресс-релиз

Основатель Cogito Capital Partners Сильвестер Яник Фото Филипп Миллер/пресс-релиз

После почти трех десятилетий в финансовой отрасли Сильвестер Яник, 54, наконец-то перешел на собственное дело. Его компания Cogito Capital Partners находит стартапы с большим потенциалом и привлекает инвесторов, которые помогли Янику создать два фонда с общей капитализацией более €150 млн. Об истории одного из главных польских венчурных игроков читайте в Forbes Польша

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Эффектные выходы из инвестиций в польской стартап-экосистеме похожи на йети: все о них слышали, но никто их не видел. Почти никто. Один из самых впечатляющих таких случаев произошел в 2022 году, когда стартап Applica, создавший платформу на основе искусственного интеллекта для чтения и интерпретации данных из документов, осуществил свой успешный выход. Этого бы не произошло без поддержки фонда Cogito Capital Partners, соучредителем и руководителем которого является Сильвестер Яник.

Первое соглашение за €238 млн

«Чтобы удачно выйти из инвестиции, нужна подготовка», – говорит Яник. В случае с Applicа сначала необходимо было обеспечить финансовую, организационную и коммуникационную готовность компании к длительному 12-месячному процессу. Это включало в себя докапитализацию со стороны Cogito и других инвесторов. Далее – полная согласованность между учредителями Пьотром Сурмой, Адамом Данцевичем и инвесторами относительно возможной продажи компании. В конце концов удалось привлечь и советника – американский инвестиционный банк с опытом сделок в технологическом секторе, который и сопровождал весь процесс.

В результате Applicа приобрела технологическая компания Snowflake, оцениваемая примерно в €46 млрд. Сумма сделки – около €238 млн. За эту транзакцию компания Яника получила награду Польской ассоциации капиталовых инвесторов (PSIK) «Выход года» в 2022-м. А уже через год PSIK признала Cogito лучшим венчурным фондом Польши.

Для Сильвестера Яника это был уже 12-й выход, но первый за свой счет. Основанный в 2019 году фонд Cogito Capital Partners специализируется на поддержке зрелых стартапов во время их международной экспансии. Это один из немногих игроков такого типа на польском рынке, рядом с 3TS Capital Partners, bValue Fund и чешским Orbit Capital. И он один из самых успешных, ведь инвестирует в зрелые стартапы с быстрым ростом, а Яник умеет убеждать институциональных инвесторов.

От банковского дела до технологического акселератора

Сильвестер Яник – опытный финансист, работающий на польском рынке капитала с самого начала его формирования. Родом из Люблина, где жил до окончания учебы в школе. В 1990 году он поступил в Институт внешней торговли Гданьского университета. Его интересовали финансовые рынки: товарные и фондовые биржи, банковское дело, валютные операции, деривативы, хеджирование.

Еще во время учебы Яник сотрудничал с Гданьской банковской академией, а затем вернулся в Люблин, где работал в Люблинском фонде развития. Этот фонд руководил Люблинским капиталовым фондом, который финансировался правительством Великобритании. Этот опыт стал предвестником его дальнейшей карьеры.

В 2001 году Яник с семьей переехал в Лондон, чтобы получить степень MBA в Cass Business School. Впоследствии работал в лондонском офисе PwC. В 2003-м оказался на распутье: оставаться в Великобритании или возвращаться в Польшу. Выбор определил звонок из польского офиса Lockheed Martin.

После подписания контракта между Польшей и США на поставку истребителей F-16 американцы обязались помочь в построении системы трансфера технологий из университетов в промышленность и поддержать польские технологические компании в экспансии на американский рынок. Lockheed Martin запустил Технологический акселератор с командами в Варшаве и Остине, штат Техас. Сильвестер Яник стал частью этого проекта.

Несколько компаний воспользовались возможностью работы с акселератором. Среди них – Medicalgorithmics, основанная Мареком Дзюбинским, которая вывела на американский рынок продукт для мониторинга сердечного ритма PocketECG. На пике стоимости компания оценивалась более чем в €357 млн на Варшавской фондовой бирже.

С этого момента карьера Яника тесно связана с технологической отраслью. В 2006–2008 годах он работал в компаниях ATM и mPay, а затем присоединился к фонду MCI Capital, куда его пригласил Томаш Чехович. В MCI Яник провел почти 10 лет – с 2008-го по 2017-й.

Яник говорит, что его всегда больше интересовали не стартапы на ранней стадии, а более зрелые технологические компании с определенным продуктом, регулярными доходами и быстрыми темпами роста. В этом сегменте он мог полностью использовать свои знания в сфере финансовых инструментов, стратегии и управления трансформациями. Тем более что сам Чехович также начал отходить от ранней стадии инвестирования, а в MCI сформировалась сильная команда. Яник решил присоединиться и стать соруководителем фонда MCI.TechVentures.

Несмотря на совпавший с глобальным финансовым кризисом сложный старт, Яник успешно развивал инвестиционное направление. Значительными достижениями стали инвестиции в чешскую Invia (туристические пакеты онлайн), британскую Azimo (денежные переводы онлайн), польскую Answear (онлайн-торговля одеждой) и шведскую iZettle (мобильные платежи), которую в 2018-м, через три года после инвестиции MCI, приобрел PayPal за $2,2 млрд. На протяжении этого пути Яник постепенно созревал к идее создания Cogito.

Построение репутации Cogito Capital Partners

Уже на старте сотрудничества с MCI Яник говорил, что со временем хочет создать собственный фонд. В 2012 году он зарегистрировал домен Cogito Capital Partners. Но собрать десятки миллионов евро для инвестиций в технологические компании на более поздних стадиях развития было непросто. С одной стороны, нужно было построить репутацию через удачные сделки и выходы из инвестиций. С другой – убедить инвесторов, что именно такого фонда не хватает в Центрально-Восточной Европе.

В течение нескольких лет Яник выстраивал концепцию Cogito Capital Partners – название фонда отсылает как к философу Декарту, так и к польскому поэту Збигневу Герберту. Он нашел партнера Марцина Ясинского, бывшего управляющего партнера польско-американского фонда New Europe Ventures. Вместе они сформировали команду, разработали стратегию и главное – привлекли финансирование: от Европейского инвестиционного фонда (EIF), двух фондов Польского фонда развития (PFR) и группы частных инвесторов. Начальная капитализация составила €357 млн. В 2019-м, спустя два года после выхода из MCI, Cogito стартовал.

Яник говорит, что охотнее всего инвестирует на этапе раунда Б в европейские технологические компании, которые выходят на международный рынок. Цель – бизнесы с проверенным продуктом, четкой бизнес-моделью, повторяющимися выручками на уровне не менее €5 млн, основанные серийными предпринимателями. Cogito вкладывает от €8 млн до €15 млн в компанию, в основном в раундах объемом €20–50 млн. Задача фонда – дать капитал и помочь масштабировать операционную деятельность, развивать продукт, формировать команду и расширяться, в том числе выходить на американский рынок.

Впервые Cogito инвестировал в уже упомянутую Applicа, принесшую десятикратное возвращение инвестированного капитала, а также в Ramp Network («PayPal для криптовалют», который в 2022 году привлек €65 млн в раунде Б), Uncapped (гибкие ссуды для e-commerce-компаний; €74 млн в раунде Б в 2021 году, €240 млн долгового финансирования в 2023-м), а также в нидерландский Finom (цифровой банкинг для МСБ; €50 млн в раунде Б).

Чем Яник убеждает учредителей компаний? По словам соучредителя и CEO Ramp Шимона Сыпневича, Яник – «опытный, сообразительный и очень профессиональный». Он помогает предпринимателям развиваться в финансовом планировании и повышении доходности. К тому же, говорит Сыпневич, «он просто приятный человек».

Яника также уважают инвесторы, которые вновь поддержали его новый фонд. В 2024 году Cogito объявил о запуске второго инвестиционного фонда – Cogito Fund II. Его стартовый объем составляет €90 млн. Источники капитала – Европейский инвестиционный фонд, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC), Польский фонд развития, Фонд Костюшко и ряд предпринимателей из Европы и США, среди которых и те, в чьи компании Яник инвестировал ранее. Целевая капитализация фонда – €125 млн.

Амбициозные планы на второй фонд

«В Польше не хватает фондов, сосредоточенных на росте. Есть серьезный пробел в финансировании технологических компаний на этапе от раунда A до момента, когда на горизонте появляются инвесторы с частными инвестициями. Сильвестер пытается закрыть эту нишу. И делает это успешно, – говорит Анна Внук, исполнительный директор Польской ассоциации капиталовых инвесторов. – У него есть все необходимое, чтобы поддерживать компании на этом этапе: опыт в венчурном и частном капитале, технологическое мышление и умение работать с предпринимателями. Несколько компаний из его портфеля, в частности Applica, уже имели возможность убедиться в этом».

Свою инвестиционную стратегию Яник не меняет – и дальше ориентируется на амбициозные технологические компании на этапе роста, особенно если за ними стоят серийные предприниматели. В то же время активно работает над расширением масштаба деятельности.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить объем второго фонда до запланированных €120–125 млн», – говорит Яник. Через несколько лет они хотят запустить новый фонд, который будет расти вместе с развитием технологического сектора в Европе и будет фокусироваться на инвестициях в стадии масштабирования. «Мы планируем вкладывать от €20 млн до €35 млн в одну компанию и участвовать в раундах от €50 млн и выше. А это значит, что нам понадобится фонд вдвое больше нынешнего – примерно на €250 млн», – подводит итог Яник.

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