Сильвестер Янік – один із топгравців венчурного ринку Польщі з фондами на €150 млн. Як йому це вдалося?

Після майже трьох десятиліть у фінансовій галузі Сильвестер Янік, 54, нарешті перейшов на власну справу. Його компанія Cogito Capital Partners знаходить стартапи з великим потенціалом і приваблює інвесторів, які допомогли Яніку створити два фонди із загальною капіталізацією понад €150 млн. Про історію одного з головних польських венчурних гравців читайте у Forbes Польща

Ефектні виходи з інвестицій у польській стартап-екосистемі схожі на єті: всі про них чули, але ніхто їх не бачив. Майже ніхто. Один із найбілш вражаючих таких випадків стався в 2022 році, коли стартап Applica, що створив платформу на основі штучного інтелекту для читання та інтерпретації даних з документів, здійснив свій успішний вихід. Цього не сталося б без підтримки фонду Cogito Capital Partners, співзасновником і керівником якого є Сильвестер Янік.

Перша угода за €238 млн

«Щоб вдало вийти з інвестиції, потрібна підготовка», – каже Янік. У випадку з Applicа спершу треба було забезпечити фінансову, організаційну та комунікаційну готовність компанії до тривалого 12-місячного процесу. Це включало докапіталізацію з боку Cogito та інших інвесторів. Далі – повна узгодженість між засновниками Пйотром Сурмою, Адамом Данцєвичем та інвесторами щодо можливого продажу компанії. Врешті-решт вдалося залучити і радника – американський інвестиційний банк із досвідом угод у технологічному секторі, який і супроводжував увесь процес.

У результаті Applicа придбала технологічна компанія Snowflake, яку оцінюють приблизно в €46 млрд. Сума угоди – близько €238 млн. За цю транзакцію компанія Яніка отримала нагороду Польської асоціації капіталових інвесторів (PSIK) «Вихід року» у 2022-му. А вже за рік PSIK визнала Cogito найкращим венчурним фондом Польщі.

Для Сильвестера Яніка це був уже 12-й вихід, але перший за власний рахунок. Заснований ним у 2019 році фонд Cogito Capital Partners спеціалізується на підтримці зрілих стартапів під час їхньої міжнародної експансії. Це один із небагатьох гравців такого типу на польському ринку, поруч із 3TS Capital Partners, bValue Fund та чеським Orbit Capital. І він один із найуспішніших, адже інвестує в зрілі стартапи зі швидким зростом, а Янік вміє переконувати інституційних інвесторів.

Від банківської справи до технологічного акселератора

Сильвестер Янік – досвідчений фінансист, який працює на польському ринку капіталу від самого початку його формування. Родом із Любліна, де жив до закінчення навчання у школі. У 1990 році він вступив до Інституту зовнішньої торгівлі Гданського університету. Його цікавили фінансові ринки: товарні та фондові біржі, банківська справа, валютні операції, деривативи, хеджування.

Ще під час навчання Янік співпрацював із Гданською банківською академією, а згодом повернувся до Любліна, де працював у Люблінському фонді розвитку. Цей фонд керував Люблінським капіталовим фондом, що фінансувався урядом Великої Британії. Цей досвід став передвісником його подальшої кар’єри.

У 2001 році Янік із родиною переїхав до Лондона, щоб здобути ступінь MBA у Cass Business School. Згодом працював у лондонському офісі PwC. У 2003-му опинився на роздоріжжі: залишатися у Великій Британії чи повертатися до Польщі. Вибір визначив дзвінок із польського офісу Lockheed Martin.

Після підписання контракту між Польщею та США на постачання винищувачів F-16 американці взяли на себе зобов’язання допомогти в побудові системи трансферу технологій із університетів у промисловість і підтримати польські технологічні компанії в експансії на американський ринок. Lockheed Martin запустив Технологічний акселератор з командами у Варшаві та в Остіні, штат Техас. Сильвестер Янік став частиною цього проєкту.

Кілька компаній скористалися можливістю роботи з акселератором. Серед них – Medicalgorithmics, заснована Мареком Дзюбінським, яка вивела на американський ринок продукт для моніторингу серцевого ритму PocketECG. На піку вартості компанія оцінювалася більш як у €357 млн на Варшавській фондовій біржі.

Із того моменту кар’єра Яніка тісно пов’язана з технологічною галуззю. У 2006–2008 роках він працював у компаніях ATM і mPay, а згодом приєднався до фонду MCI Capital, куди його запросив Томаш Чехович. У MCI Янік провів майже 10 років – із 2008-го до 2017-го.

Янік каже, що його завжди більше цікавили не стартапи на ранній стадії, а більш зрілі технологічні компанії з визначеним продуктом, регулярними доходами та швидкими темпами зростання. У цьому сегменті він міг повністю застосувати свої знання у сфері фінансових інструментів, стратегії та управління трансформаціями. Тим паче, що сам Чехович також почав відходити від ранньої стадії інвестування, а в MCI сформувалася сильна команда. Тож Янік вирішив приєднатися й стати співкерівником фонду MCI.TechVentures.

Попри складний старт, що збігся з глобальною фінансовою кризою, Янік успішно розвивав інвестиційний напрям. Значними здобутками стали інвестиції в чеську Invia (туристичні пакети онлайн), британську Azimo (грошові перекази онлайн), польську Answear (онлайн-торгівля одягом) і шведську iZettle (мобільні платежі), яку у 2018-му, через три роки після інвестиції MCI, придбав PayPal за $2,2 млрд. Протягом цього шляху Янік поступово дозрівав до ідеї створення Cogito.

Побудова репутації Cogito Capital Partners

Вже на старті співпраці з MCI Янік говорив, що згодом хоче створити власний фонд. У 2012 році він зареєстрував домен Cogito Capital Partners. Але зібрати десятки мільйонів євро для інвестицій у технологічні компанії на пізніх стадіях розвитку було непросто. З одного боку, потрібно було побудувати репутацію через вдалі угоди та виходи з інвестицій. З іншого – переконати інвесторів, що саме такого фонду бракує в Центрально-Східній Європі.

Протягом кількох років Янік вибудовував концепцію Cogito Capital Partners – назва фонду відсилає як до філософа Декарта, так і до польського поета Збіґнєва Герберта. Він знайшов партнера Марцина Ясінського, колишнього керуючого партнера польсько-американського фонду New Europe Ventures. Разом вони сформували команду, розробили стратегію і головне – залучили фінансування: від Європейського інвестиційного фонду (EIF), двох фондів Польського фонду розвитку (PFR) та групи приватних інвесторів. Початкова капіталізація склала €357 млн. У 2019-му, через два роки після виходу з MCI, Cogito стартував.

Янік каже, що найохочіше інвестує на етапі раунду Б в європейські технологічні компанії, які виходять на міжнародний ринок. Ціль – бізнеси з перевіреним продуктом, чіткою бізнес-моделлю, повторюваними виторгами на рівні щонайменше €5 млн, засновані серійними підприємцями. Cogito вкладає від €8 млн до €15 млн у компанію, здебільшого в раундах обсягом €20–50 млн. Завдання фонду – дати капітал і допомогти масштабувати операційну діяльність, розвивати продукт, формувати команду та розширюватися, зокрема й виходити на американський ринок.

Вперше Cogito інвестував у вже згадану Applicа, що принесла десятикратне повернення інвестованого капіталу, а також у Ramp Network («PayPal для криптовалют», який у 2022 році залучив €65 млн у раунді Б), Uncapped (гнучкі позики для e-commerce-компаній; €74 млн у раунді Б 2021 року, €240 млн боргового фінансування у 2023-му), а також у нідерландський Finom (цифровий банкінг для МСБ; €50 млн у раунді Б).

Чим Янік переконує засновників компаній? За словами співзасновника та CEO Ramp Шимона Сипнєвича, Янік – «досвідчений, кмітливий і дуже професійний». Він допомагає підприємцям розвиватися у фінансовому плануванні та підвищенні прибутковості. До того ж, каже Сипнєвич, «він просто приємна людина».

Яніка також поважають інвестори, які знову підтримали його новий фонд. У 2024 році Cogito оголосив про запуск другого інвестиційного фонду – Cogito Fund II. Його стартовий обсяг становить €90 млн. Джерела капіталу – Європейський інвестиційний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Польський фонд розвитку, Фундація Костюшка та низка підприємців з Європи і США, серед яких є й ті, у чиї компанії Янік інвестував раніше. Цільова капіталізація фонду – €125 млн.

Амбітні плани на другий фонд

«У Польщі бракує фондів, зосереджених на зростанні. Є серйозна прогалина у фінансуванні технологічних компаній на етапі від раунду A до моменту, коли на горизонті з’являються інвестори з приватними інвестиціями. Сильвестер намагається закрити цю нішу. І робить це успішно, – каже Анна Внук, виконавча директорка Польської асоціації капіталових інвесторів. – У нього є все необхідне для того, щоб підтримувати компанії на цьому етапі: досвід у венчурному та приватному капіталі, технологічне мислення і вміння працювати з підприємцями. Декілька компаній із його портфеля, зокрема Applica, вже мали змогу переконатися в цьому».

Свою інвестиційну стратегію Янік не змінює – й надалі орієнтується на амбітні технологічні компанії на етапі зростання, особливо якщо за ними стоять серійні підприємці. Водночас активно працює над розширенням масштабу діяльності.

«Зараз ми працюємо над тим, щоб збільшити обсяг другого фонду до запланованих €120–125 млн», – каже Янік. Через кілька років вони хочуть запустити новий фонд, який зростатиме разом із розвитком технологічного сектору в Європі й фокусуватиметься на інвестиціях на стадії масштабування. «Ми плануємо вкладати від €20 млн до €35 млн в одну компанію та брати участь у раундах від €50 млн і вище. А це означає, що нам знадобиться фонд удвічі більший за нинішній – приблизно на €250 млн», – підсумовує Янік.