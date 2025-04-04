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Четыре новичка и совокупное состояние в $39 млрд. В новом рейтинге самых богатых людей от Forbes USA – 18 селебритов. Кому удалось монетизировать популярность в миллиарды?

Forbes USA
Forbes

7 хв читання

Ріанна, Тейлор Світ, Jay-Z, найбагатші /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Рианна, Тейлор Мир и Jay-Z. Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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От Ким Кардашьян до Джерри Сайнфелда. Вот 18 звезд, которые воспользовались своей популярностью, чтобы попасть в когорту самых богатых людей мира. В 2025 году совокупный капитал этих миллиардеров-знаменитостей составил $39 млрд

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Forbes USA опубликовал рейтинг миллиардеров 2025 года, в который вошли рекордные 3028 человек. Среди них и 18 знаменитостей. Самым богатым оказался режиссер Стивен Спилберг с состоянием $5,3 млрд, который имеет стабильный доход от продажи билетов в парках развлечений студии Universal.

Большинство из селебрити в рейтинге Forbes USA стали миллиардерами за последнее десятилетие. Причины – трансформация экономики промышленности. В спорте – стремительный рост зарплат и стоимость рекламных контрактов. Звезды, такие как баскетболист и легенда NBA Леброн Джеймс, строят собственные компании и добавляют к размеру своего состояния еще один «ноль». В поп-музыке все больше исполнителей используют славу как трамплин для запуска бизнеса: Рианна и Jay-Z стали миллиардерами благодаря брендам в фэшн-, бьюти- и алкогольной индустрии, а не благодаря песням.

Forbes в свой рейтинг миллиардеров 2025 года включил тех, кто сначала стал знаменитым, а затем чрезвычайно богатым. Это означает, что в списке почти исключительно спортсмены и артисты. Бизнесмены, известные благодаря достатку или коммерческому успеху (как Дональд Трамп или Марк Кубан), в него не входят.

В этом году в списке – 18 знаменитостей с совокупным состоянием $39 млрд (в прошлом году было $14 млрд и $31 млрд). Новички – Джерри Сайнфелд, Арнольд Шварценеггер, Винс Макмэн и Брюс Спрингстин.

Вот 18 самых богатых селебрити – в порядке роста состояния.

Джерри Сайнфелд

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