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Чотири новачки та сукупний статок у $39 млрд. У новому рейтингу найбагатших людей від Forbes – 18 селебриті. Кому вдалося перетворити популярність у мільярди?

Forbes USA
Forbes

7 хв читання

Ріанна, Тейлор Світ, Jay-Z, найбагатші /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Ріанна, Тейлор Світ та Jay-Z. Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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Від Кім Кардашьян до Джеррі Сайнфельда. Ось 18 зірок, які скористалися своєю популярністю, щоб потрапити в когорту найбагатших людей світу. У 2025 році сукупний капітал цих мільярдерів-знаменитостей склав $39 млрд

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Forbes USA опублікував рейтинг мільярдерів 2025 року, у який увійшли рекордні 3028 осіб. Серед них й 18 знаменитостей. Найбагатшим виявився режисер Стівен Спілберг зі статками $5,3 млрд, який має стабільний дохід від продажу квитків у парках розваг студії Universal.

Більшість з селебриті у рейтингу Forbes USA стали мільярдерами упродовж останнього десятиліття. Причини – трансформація економіки індустрій. У спорті – стрімке зростання зарплат і вартість рекламних контрактів. Зірки, як-от баскетболіст та легенда NBA Леброн Джеймс, будують власні компанії та додають до розміру свого статку ще один «нуль». У попмузиці дедалі більше виконавців використовують славу як трамплін для запуску бізнесу: Ріанна і Jay-Z стали мільярдерами завдяки брендам у фешн-, б’юті- та алкогольній індустрії, а не завдяки пісням.

Forbes у своєму рейтингу мільярдерів 2025 року включив тих, хто спершу став знаменитим, а потім – надзвичайно багатим. Це означає, що у списку майже виключно спортсмени та артисти. Бізнесмени, відомі завдяки статкам чи комерційному успіху (як Дональд Трамп або Марк Кубан), до нього не входять.

Цьогоріч у списку – 18 знаменитостей із сукупним статком $39 млрд (торік було 14 і $31 млрд). Новачки – Джеррі Сайнфелд, Арнольд Шварценеггер, Вінс Макмен і Брюс Спрінгстін.

Ось 18 найбагатших селебриті – у порядку зростання статків.

Джеррі Сайнфелд

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