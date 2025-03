Джефф Безос в борьбе за выживание бизнес-империи. Почему основатель Amazon резко изменил отношение к Дональду Трампу? Разбор FT

Основатель Amazon Джефф Безос еще недавно открыто критиковал Дональда Трампа, а его медиаресурс The Washington Post был одним из самых активных оппонентов действующего президента США. Однако за последний год ситуация резко поменялась. Мультимильярдер финансово поддерживает мероприятия, связанные с Трампом, а редакционная политика The Washington Post претерпела серьезные трансформации. Что заставило одного из богатейших людей мира пересмотреть свои позиции? Forbes передает главное из материала Financial Times