Джефф Безос в борьбе за выживание бизнес-империи. Почему основатель Amazon резко изменил отношение к Дональду Трампу? Разбор FT

Основатель Amazon Джефф Безос еще недавно открыто критиковал Дональда Трампа, а его медиаресурс The Washington Post был одним из самых активных оппонентов действующего президента США. Однако за последний год ситуация резко поменялась. Мультимильярдер финансово поддерживает мероприятия, связанные с Трампом, а редакционная политика The Washington Post претерпела серьезные трансформации. Что заставило одного из богатейших людей мира пересмотреть свои позиции? Forbes передает главное из материала Financial Times

Конфликт между мультимиллиардером, основателем интернет-магазина Amazon Джеффом Безосом и 47-м президентом США Дональдом Трампом начался еще во время первого президентского срока последнего. Одной из ключевых точек напряжения стал контракт Пентагона на $10 млрд в сфере облачных вычислений (JEDI), который в итоге получила не Amazon, а Microsoft.

Amazon подала судебный иск, прямо обвиняя Трампа во вмешательстве в тендер из-за его тогдашней неприязни к The Washington Post, принадлежащей Безосу. Предприниматель считал, что Трамп лично вмешался в тендер, чтобы наказать его из-за критичной редакционной политики The Washington Post.

«Шутили, что покупка The Washington Post обошлась Безосу не в $250 млн, а в $10 млрд», – говорит бывший главный редактор издания Марти Барон в комментарии FT. После решения Пентагона Безос выглядел «глубоко уязвленным» и повторял: «Это несправедливо», рассказывает FT один из знакомых миллиардера.

Однако второй президентский термин Трампа может создать для Безоса еще большие финансовые риски. Бизнес-интересы Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin, также принадлежащей Безосу, зависят от федеральных контрактов на десятки миллиардов долларов в сферах национальной безопасности и космоса, а также от налоговой и таможенной политики администрации США.

Ставка на Blue Origin и конкуренция с Маском

Blue Origin – один из главных проектов Безоса, направленный на коммерциализацию космоса. В январе 2024 года компания осуществила успешный запуск тяжелой ракеты, а также получила контракт NASA на $3,4 млрд для миссии по высадке людей на Луну в 2029 году. Однако пока она значительно уступает SpaceX Илона Маска, которая уже провела более 450 орбитальных запусков. Маск, известный своей приближенностью к Трампу, открыто обвинял Безоса во вмешательстве в рынок.

«Безосу важно, чтобы Blue Origin получала контракты от правительства США, – говорит один из советников Безоса. – Если самый богатый человек мира и влиятельный политик объединятся против Безоса, его космические амбиции могут быть разрушены».

Ракету New Glenn от компании Blue Origin запускают в январе 2025 года на мысе Канаверал. Фото Getty Images

Изменение курса The Washington Post

Джефф Безос приобрел The Washington Post в 2013 году за $250 млн, когда издание находилось в финансовом кризисе. Сначала его собственность принесла газете ренессанс: рост подписчиков, увеличение политического отдела и новый слоган, который придумал сам Безос – Democracy Dies in Darkness. Во время президентства Трампа медиамагнат поддерживал редакцию, оставаясь стратегическим владельцем и минимизируя вмешательство.

Однако после первого срока Трампа WP начала терять позиции, а финансовый ущерб вырос до $100 млн в год. Безос начал активнее вмешиваться в редакционную политику, что повлекло за собой кризис внутри газеты. В частности, он заблокировал редакционную поддержку оппонентки Трампа – Камалы Харрис, а Blue Origin начала налаживать контакты с действующим президентом США. В результате десятки журналистов покинули WP, включая Рут Маркус, чью колонку не опубликовало новое руководство.

Журналисты протестовали против нового курса издания, однако медиамагнат игнорирует их обращения. «Он направляет организацию в определенном направлении, не объяснив почему», – говорит бывший главред Марти Барон.

Редакционный курс WP сегодня сместился в сторону «личных свобод и свободного рынка» по указаниям самого Безоса. Это вызвало негодование среди журналистов редакции. Пулитцеровский лауреат Дэвид Маранис заявил, что больше никогда не будет писать для газеты, пока ее владельцем остается Безос. «Я бы хотел, чтобы они изменили название газеты, потому что это больше не The Washington Post», – говорит Маранис.

В свою очередь, Трамп похвалил изменения в издании: «Я познакомился с ним [Джеффом Безосом] и думаю, что он пытается сделать что-то серьезное из The Washington Post. Раньше там такого не было».

Джефф Безос вместе с CEO Alphabet Сундар Пичаи на инаугурации президента США Дональда Трампа, 20 января 2025 года. Фото Getty Images

Монополист Amazon

Сейчас Amazon и Blue Origin имеют контракты с правительством США более чем на $20 млрд, включая программу лунной миссии и контракт с Национальным агентством безопасности на $10 млрд. Также Amazon заплатила $40 млн за документальный сериал о Мелании Трамп – почти втрое больше, чем предлагал конкурентный Disney. Около $28 млн из этой суммы уйдет непосредственно в карман первой леди.

В свои первые два десятилетия в Amazon Безос оставался в основном в стороне от политики. Однако сейчас он все больше погружается в политические игры. На день инаугурации Безос стоял среди техномагнатов, наблюдая за присягой Трампа. А само мероприятие было поддержано пожертвованием Amazon в размере $1 млн и транслировалось в прямом эфире на Prime Video.

Впрочем, у Amazon до сих пор остаются проблемы с государством. Федеральная торговая комиссия (ФТК) выдвинула против компании антимонопольный иск, и его рассмотрение должно начаться в 2026 году. Поэтому смена курса Безоса – это еще одна причина, чтобы показать приверженность нынешней власти.

Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос, Сундар Пичаи и Илон Маск во время инаугурации Дональда Трампа как 47-го президента США, Капитолий, 20 января 2025 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Фото Getty Images

Игра на выживание

«Почему Безос изменился? Это сочетание прагматизма, страха и немного оппортунизма», – говорит один из знакомых мультимиллиардера. Для него ключевой вопрос – выживание его империи. Он не обязательно стал сторонником Трампа, однако стремится снизить потенциальные угрозы для своего бизнеса, пишет FT. Его знакомые отмечают, что сделка о документальном фильме о Мелании Трамп – это не столько жест поддержки, сколько хладнокровный расчет.

«Он платит деньги, чтобы купить благосклонность семьи Трампа и задобрить президента. С точки зрения соотношения издержек и выгоды – это не такая уж большая цена. Это разумная инвестиция», – говорит один из товарищей основателя Amazon.

Несмотря на трансформацию, люди из окружения Безоса не верят, что он действительно перешел на сторону нового президента США. «Это не тот Безос, которого я знаю, – говорит один из его бывших руководителей. – Он может не быть на 100% за Трампа, но он не дурак. Это вопрос выживания».

Медиамагнат избрал путь прагматизма и финансовых гарантий своей бизнес-империи. Его стратегия – не поддержка Трампа, а минимизация рисков при возвращении последнего в Белый дом, заключает FT.