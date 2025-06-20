Израиль наносит удар по ядерным объектам Ирана. В ответ – баллистические ракеты, срыв переговоров и угроза региональной войны. Это не просто очередное обострение на Ближнем Востоке, а один из самых опасных моментов в последние десятилетия. Кто еще, кроме США, может остановить этот военный конфликт? Главное из разбора Foreign Affairs

Конфликт между Израилем и Ираном вышел за пределы борьбы спецслужб и превратился в прямое столкновение этих стран с непредсказуемыми последствиями для Ближнего Востока. Пока Иран атакует Израиль в ответ и разрывает дипломатические каналы, арабские государства пытаются удержать баланс – не стать жертвой эскалации конфликта, но и не быть соучастником.

12 июня Израиль начал длительную кампанию бомбардировок по ядерной инфраструктуре Ирана, руководству режима, а также нефтехранилищам и складам оружия, чтобы, по словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, «ослабить, уничтожить и устранить угрозу» потенциального ядерного вооружения.

В ответ Иран нанес против Израиля массированный удар баллистическими ракетами и вышел из переговоров по ядерной программе с США, которые планировались на 15 июня.

Арабские государства уже полтора года остерегались, что они будут вовлечены в конфликт между Ираном и Израилем. Но с ростом боевых действий и регулярными пролетами ракет над всем регионом Персидского залива соседние страны уже не спрашивают, «дойдет ли» война до них, а только «когда», пишет Foreign Affairs.

Иран давно представлял угрозу для своих соседей из-за идеологической экспансии, продвижения ядерной программы, поддержки прокси-сил в Ираке, Ливане и Йемене, а также поддержки бывшего режима Башара Асада в Сирии. В 2019 году арабский мир с тревогой наблюдал за тем, как Иран, по данным следователей ООН, США и Саудовской Аравии, атаковал нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Дополнительную тревогу вызвало то, что Тегеран превратил хуситов в угрозу дальнего радиуса действия, нанесшую в 2022 году удары по гражданским объектам в городе Абу-Даби.

Последствия разрушений в Тегеране от атаки израильской армии, 13 июня 2025 Фото Getty Images

С другой стороны, у стран Персидского залива в последние годы отношения с Израилем были лучше. Но затяжная и жестокая военная операция Израиля в секторе Газа, их обращение с палестинцами на Западном берегу и нежелание вести переговоры о мире или безопасности после войны вызывают беспокойство и тормозят процесс нормализации отношений. Атаки Израиля по энергетической инфраструктуре Ирана могут быть попыткой втянуть арабские государства в конфликт, пишет Foreign Affairs. Иран может атаковать военные базы США на территории арабских стран, нефтяные объекты или судоходство в Ормузском проливе, добавляет Foreign Affairs. Это разрушит региональную стабильность, подорвет Vision 2030 Саудовской Аравии, инвестиционный климат и развитие стран Персидского залива.

Деэскалация как путь разрешения конфликта

Остается узкое окно возможностей для избежания полномасштабной войны между Израилем и Ираном. Но учитывая охлаждение США к дипломатии, именно страны ближневосточного региона должны остановить эскалацию. Только арабские государства и Турция имеют налаженные рабочие отношения как с Израилем, так и с Ираном и США. Теперь эти страны должны выдвинуть предложения по деэскалации. Они должны создать региональную инициативу медиации, которая позволит им выступить посредниками между сторонами конфликта.

Чтобы избежать ударов, арабские государства пытались максимально дистанцироваться от действий Израиля. Саудовская Аравия и ОАЭ осудили военную кампанию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделает все возможное, чтобы не допустить эскалации. Сейчас непонятно, что предлагает Турция, но страны региона имеют уникальные рычаги, чтобы повлиять на ситуацию.

Для достижения деэскалации правительства региона должны инициировать дипломатическую кампанию, возможно, под эгидой Лиги арабских государств, которая привлечет проверенные дипломатические каналы. Цель – организовать косвенные переговоры между Ираном и Израилем, добиться периода охлаждения и уменьшить интенсивность ударов, комментирует Foreign Affairs. Также следует открыть отдельный канал для защиты энергетической и морской инфраструктуры. Такие инициативы стали бы сигналом и для США, что регион выступает за мир и имеет план действий.

Столбы дыма над Тегераном после израильских ударов по объектам ядерной и энергетической инфраструктуры, 15 июня 2025 года Фото Getty Images

Участие США в войне

США могут вступить в войну на стороне Израиля, пишет Foreign Affairs. В таком случае Иран еще больше будет стремиться атаковать арабские государства, на территории которых размещены американские военные базы. Атаки Ирана на базы США или порты в Персидском заливе станут катастрофой: угроза экспорта нефти, доверия инвесторов, развития экономик.

Есть надежда, что странам региона удастся убедить США не вступать в войну. В этом помогает недавний визит президента США Дональда Трампа в арабские страны. Во время частных встреч он дал понять, что готов поддержать их приоритеты безопасности, публично дистанцировался от идеи американских военных интервенций и акцентировал на партнерстве.

Достижение мирного соглашения будет сложным. Иран и Израиль глубоко зарылись в собственные позиции. Мир нуждается в длительных дипломатических усилиях с привлечением всех сторон, включая Вашингтон. Однако именно региональные игроки могут и должны дать этому процессу толчок, подводит итог Foreign Affairs.