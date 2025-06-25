Подошел ли конфликт Израиля и Ирана к концу и какие последствия он будет иметь для Украины? Интервью с Джоном Хербстом, экс-послом США в Украине и директором Eurasia Center в Atlantic Council

Начиная с 13 мая, Израиль нанес удары по ключевым ядерным объектам Ирана и обезглавил военное руководство страны. Едва ли не самой большой победой израильтян стало привлечение к операции США.

В начале каденции администрация Дональда Трампа, провозгласившего себя миротворцем, стремилась заключить ядерное соглашение с Ираном, а спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф оказывал давление на Израиль для прекращения войны в Секторе Газа.