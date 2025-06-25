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«Мир через силу» возвращается? Десять вопросов экс-послу США Джону Хербсту об уроках для Украины в войне Израиля с Ираном

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

6 хв читання

Джон Гербст, США, Іран, Ізраїль /коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, директор Eurasia Center в Atlantic Council Фото коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Подошел ли конфликт Израиля и Ирана к концу и какие последствия он будет иметь для Украины? Интервью с Джоном Хербстом, экс-послом США в Украине и директором Eurasia Center в Atlantic Council

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Начиная с 13 мая, Израиль нанес удары по ключевым ядерным объектам Ирана и обезглавил военное руководство страны. Едва ли не самой большой победой израильтян стало привлечение к операции США.

В начале каденции администрация Дональда Трампа, провозгласившего себя миротворцем, стремилась заключить ядерное соглашение с Ираном, а спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф оказывал давление на Израиль для прекращения войны в Секторе Газа.

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