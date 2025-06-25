Чи добіг конфлікт Ізраїлю та Ірану кінця та які наслідки він матиме для України? Інтервʼю з Джоном Гербстом, експослом США в Україні та директором Eurasia Center в Atlantic Council

Починаючи з 13 травня, Ізраїль завдав удари по ключових ядерних об’єктах Ірану та обезголовив військове керівництво країни. Чи не найбільшою перемогою ізраїльтян стало залучення до операції США.

На початку каденції адміністрація Дональда Трампа, який проголосив себе миротворцем, прагнула укласти ядерну угоду з Іраном, а спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф тиснув на Ізраїль для припинення війни в Секторі Гази.