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«Мир через силу» повертається? Десять питань експослу США Джону Гербсту про уроки для України у війні Ізраїлю з Іраном

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

6 хв читання

Джон Гербст, США, Іран, Ізраїль /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Джон Гербст, колишній посол США в Україні, директор Eurasia Center в Atlantic Council Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Чи добіг конфлікт Ізраїлю та Ірану кінця та які наслідки він матиме для України? Інтервʼю з Джоном Гербстом, експослом США в Україні та директором Eurasia Center в Atlantic Council

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Починаючи з 13 травня, Ізраїль завдав удари по ключових ядерних об’єктах Ірану та обезголовив військове керівництво країни. Чи не найбільшою перемогою ізраїльтян стало залучення до операції США.

На початку каденції адміністрація Дональда Трампа, який проголосив себе миротворцем, прагнула укласти ядерну угоду з Іраном, а спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф тиснув на Ізраїль для припинення війни в Секторі Гази.

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