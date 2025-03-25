Без «fucking idiot» Украине будет значительно хуже. И еще четыре вывода со слива секретного чата топ-чиновников США на The Atlantic

Администрация Дональда Трампа – глубоко меркантильна, решительно настроена на принуждение Европы платить за оборону, а один из приемлемых для Украины членов команды может лишиться должности. Forbes Ukraine о главных выводах и последствиях скандала, в котором оказались почти все ключевые люди из команды Трампа из-за утечки секретной информации к главному редактору The Atlantic

В США гремит скандал. Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал, на первый взгляд, невероятную историю, как его случайно пригласили в чат в Signal, в котором топы команды президента США Дональда Трампа планировали военную операцию против йеменских хуситов. Последние уже полтора года усложняют судоходство по Красному морю и Суэцкому каналу.

Голдберг утверждает, что его без объяснений добавил в чат советник по нацбезопасности США Майк Уолтц. Обсуждаемые в чате планы оправдались в реальности. Позже ряд чиновников подтвердили Голдбергу подлинность чата, хотя в разгар скандала министр обороны Пит Гегсет возразил, что в переписке обсуждали военные планы.