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Без «fucking idiot» Украине будет значительно хуже. И еще четыре вывода со слива секретного чата топ-чиновников США на The Atlantic

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

5 хв читання

Волц, Гегсет, Рубіо, Венс, Трамп, The Atlantic /Getty Images

Майк Уолтц и Пит Гегсет, ключевые члены команды Дональда Трампа по нацбезопасности на слушаниях в Сенате Фото Getty Images

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Администрация Дональда Трампа – глубоко меркантильна, решительно настроена на принуждение Европы платить за оборону, а один из приемлемых для Украины членов команды может лишиться должности. Forbes Ukraine о главных выводах и последствиях скандала, в котором оказались почти все ключевые люди из команды Трампа из-за утечки секретной информации к главному редактору The Atlantic

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В США гремит скандал. Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал, на первый взгляд, невероятную историю, как его случайно пригласили в чат в Signal, в котором топы команды президента США Дональда Трампа планировали военную операцию против йеменских хуситов. Последние уже полтора года усложняют судоходство по Красному морю и Суэцкому каналу.

Голдберг утверждает, что его без объяснений добавил в чат советник по нацбезопасности США Майк Уолтц. Обсуждаемые в чате планы оправдались в реальности. Позже ряд чиновников подтвердили Голдбергу подлинность чата, хотя в разгар скандала министр обороны Пит Гегсет возразил, что в переписке обсуждали военные планы.

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