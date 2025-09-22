Признание Палестины как государства тремя странами на разных континентах вызвало волну возмущения США и Израиля. Это решение стало ответом на гуманитарную катастрофу в Газе и сигналом глубокого разочарования действиями правительства премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Forbes Ukraine собрал реакцию Reuters , FT и WSJ на изменения на Ближнем Востоке

Великобритания, Австралия и Канада 21 сентября официально признали государственность Палестины. Это стало самым крупным дипломатическим смещением во внешней политике западных правительств за последние годы и сигналом растущего разочарования действиями Израиля на фоне 23-месячной войны в Газе, пишет WSJ. «Мы действуем, чтобы сохранить возможность мира», – говорит премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Для Лондона это решение имело особое символическое значение, ведь именно Великобритания сыграла ключевую роль в создании государства Израиль после Второй мировой войны. Под давлением Лейбористской партии Стармер очертил план действий по Палестине еще в июле 2025-го после того, как президент Франции Эммануэль Макрон дал сигнал о готовности действовать в похожем направлении. Для Австралии, например, этот шаг стал частью скоординированных международных усилий по восстановлению перспектив решения о двух государствах – Израиле и Палестине, говорит премьер-министр страны Энтони Албаниз.

Решения Великобритании, Австралии и Канады означают, что они присоединятся к Франции и еще нескольким государствам, которые на этой неделе формально признают палестинскую государственность на Генассамблее ООН. Это станет самой большой волной признаний за более чем десятилетие, отмечает FT. Палестинскую государственность на сегодняшний день признают около 150 стран – членов ООН, но до недавнего времени ни одна страна G7 не предпринимала такого шага.

Палестинская сторона приветствовала решение. Признание приближает палестинцев к суверенитету и независимости, говорит министр иностранных дел Палестинской национальной администрации Варсен Агабекян-Шахин. По ее словам, оно может не завершить войну завтра, но является шагом вперед, который нужно развивать и усиливать.

Палестинцы несут свертки с гуманитарной помощью, 21 сентября 2025 года. Фото Getty Images

Резкая реакция Израиля и США

Израиль принял это решение как удар. Представители министерства иностранных дел Израиля назвали его «признанием для джихадистского ХАМАСа». «Израиль не примет ни одного оторванного от реальности и вымышленного текста, пытающегося заставить его согласиться на незащищенные границы», – говорится в сообщении на официальном аккаунте МИД Израиля в X.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху занял еще более жесткую позицию, пишет WSJ. «У меня есть четкое послание: этого не произойдет. Палестинское государство не будет создано на запад от реки Иордан, – заявил он, добавив, что гордится тем, что Израиль удвоил количество еврейских поселений на Западном берегу. – Мы продолжим этот путь».

В США шаг союзников был встречен с критикой. Президент США Дональд Трамп ранее предупреждал, что подобные решения могут отразиться на торговых переговорах. В Вашингтоне настаивают, что признание государственности Палестины без освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС с октября 2023 года, это признанием для терроризма. Лидер британских консерваторов Кэми Баденох повторила это мнение, подчеркнув, что союзники Израиля рискуют легитимизировать боевиков.

Стармер отверг эти обвинения. Он заявил, что ХАМАС – террористическая организация, и она не должна играть никакой роли в будущем управлении Палестиной. Британское правительство также готовит новый пакет санкций против группировки. Подобную позицию занял и Макрон, подчеркнув в интервью CBS: «Цель ХАМАС – не создать государство Палестина. Их цель – уничтожить Израиль».

Дональд Трамп в очередной раз встретится с Беньямином Нетаньяху в течение недели, обсуждая будущее Израиля на фоне волны международных признаний Палестины. Фото Getty Images

Решение Генассамблеи и давление Израиля

Сосредоточено внимание на неделе Генеральной Ассамблеи ООН, где Франция, Бельгия и ряд других государств готовятся объявить о своем признании государственности Палестины. Тройное заявление Лондона, Оттавы и Канберры начнет неделю, которая может стать переломным моментом в международных отношениях между Израилем и ведущими мировыми государствами, пишет WSJ.

12 сентября Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию в поддержку так называемой Нью-Йоркской декларации, определяющей конкретные шаги к реализации формулы двух государств – Израиля и Палестины, включая прекращение огня, освобождение заложников и доступ гуманитарной помощи, пишет Reuters. Франция выступает главным драйвером этого процесса, пытаясь перевести его в практическую плоскость после заявления Макрона о готовности признать государственность Палестины. Израиль исключает легитимность этой инициативы, а США заблокировали визы для президента Палестины Махмуда Аббаса и части его делегации. К саммиту в преддверии сессии Генеральной Ассамблеи ООН, который состоится на этой неделе, он сможет подключиться только по видеосвязи.

Признание государственности Палестины также усугубляет раскол среди западных союзников. Если раньше признание Палестины рассматривалось как «пряник» для палестинцев, теперь он стал «палкой» против радикальной политики правительства Израиля, пишет WSJ.

Палестинские семьи вынуждены покидать район Наср из-за продолжающихся израильских атак в городе Газа, Сектор Газа, 21 сентября 2025 года. Фото Getty Images

«Это дипломатическое и политическое поражение Израиля, по крайней мере в том виде, как действующее правительство страны формулирует политику», – говорит WSJ профессор права Еврейского университета в Иерусалиме Юваль Шани. Он добавил, что усиление изоляции Израиля в долгосрочной перспективе усложнит жизнь для израильтян.

На местах ситуация только обостряется. Израиль продолжает наступление в Газе, контролируя уже около 75% территории анклава. В Газе погибли более 65 000 палестинцев, по данным палестинских органов здравоохранения. Правительство Нетаньяху также ускорило расширение создания поселений, включая план E1 вблизи Иерусалима. Этот проект считает приговором для перспектив создания единого палестинского государства, пишет FT, ведь он фактически разделил бы Западный берег Иерусалима на две части и отрезал от остальных территорий Восточный Иерусалим, который палестинцы видят столицей своего государства.

29 ноября 2012 года Генассамблея ООН предоставила Палестине статус государства-наблюдателя, не являющегося членом Организации Объединенных Наций. Но единственным препятствием для полноправного членства в ООН остается вето США в Совете Безопасности. Тем не менее, как признает Стармер, символическое признание государственности Палестины дает палестинцам дополнительную легитимность. Оно может позволить открывать посольства в странах Запада и даже подавать иски против Израиля в международные суды за оккупацию территорий.